Lehrer klagen über viel Arbeit

Stuttgart.Gymnasiallehrer klagen über zu viel Arbeit und zu große Klassen. Als besondere Belastung empfinden nahezu alle die großen Leistungsunterschiede zwischen den Schülern. Zugleich förderte eine große Umfrage zur „Lehrerarbeit im Wandel“ im Auftrag des Philologenverbandes (PhV) eine hohe Zufriedenheit zutage. 87 Prozent der Befragten in Baden-Württemberg zeigen sich mit dem Lehrerberuf zufrieden. Der Wert liegt sogar etwas über den 85 Prozent bundesweit. „Entlastung tut not“, lautete die Konsequenz von Ralf Scholl, dem PhV-Landeschef für Baden-Württemberg.

Zwei Drittel der bundesweit 176 000 Gymnasiallehrer erleben ihren Schulalltag als eine hohe oder sehr hohe Belastung. 46 Prozent der Befragten gaben auf der Basis selbst erstellter Aufzeichnungen ihre Wochenarbeitszeit mit mehr als 45 Stunden an. In Baden-Württemberg waren es sogar 49,5 Prozent. Im Südwesten hatten sich 3000 der 26 000 Gymnasiallehrer an der Studie beteiligt.

Neben der Arbeitszeit wurde die Zunahme der Aufgaben und der Bürokratie als belastend empfunden. Dazu kämen schlechte Rahmenbedingungen durch fehlende Ruhezonen, zu hohen Lärmpegel und ungenügende Erholung am Wochenende. Viele Eltern würden Antworten auf ihre Fragen auch am Samstag oder Sonntag erwarten. Aus ihrem Verantwortungsgefühl heraus gingen Lehrer trotz Krankheitsgefühl sogar gegen den Rat des Arztes zum Unterricht. Vier von zehn Lehrern würden schlecht schlafen, viele könnten nur schwer zwischen Arbeit und Freizeit trennen.

„Alarmierende Ergebnisse“

Für Scholl sind das „alarmierende Ergebnisse“. Inzwischen entfalle nicht einmal mehr die Hälfte der Arbeitszeit auf den Unterricht. Seine Kernforderung: Der Klassenteiler müsse deutlich gesenkt werden, von derzeit 30 auf 25 Schüler. An fast allen Gymnasien seien die fünften Klassen mit 30 Schülern belegt, manchmal seien es auch mehr. Auch die Unterrichtsverpflichtung – aktuell 25 Stunden in der Woche – müsse gesenkt werden. Eine konkrete Zahl nannte Scholl da nicht. Die sogenannte Altersermäßigung müsse ausgebaut werden. Bisher werden über 60-Jährige um eine Unterrichtsstunde in der Woche entlastet.

Dass der überwiegende Teil der Lehrer trotzdem mit dem Beruf zufrieden ist, erklärt sich der südwürttembergische PhV-Chef Cord Santelmann mit dem großen Freiraum bei der Gestaltung der Arbeit und der Möglichkeit zur Teamarbeit. „Die Lehrer wollen was mit Menschen machen, das befriedigt“, sagte er. Als Hauptgrund für die berufliche Zufriedenheit nannten 45 Prozent der Befragten die Arbeit mit Schülern.

Kultusministerin Susanne Eisenmann versprach eine genaue Analyse der Erhebung. „Aber nicht erst seit dieser Studie ist uns klar: Der Lehrerberuf ist ein sehr anspruchsvoller und fordernder Beruf“, erklärte die CDU-Politikerin. Deshalb gebe es Maßnahmen für den Gesundheitsschutz. Themen seien Stressbewältigung, Burn-out-Prävention, Stimmbildung, Ernährungskurse und Entspannungsübungen. Im laufenden Jahr stünden dafür 2,8 Millionen Euro zur Verfügung.

Zugleich konnte sich Eisenmann nicht den Hinweis auf die hohen Zufriedenheitswerte verkneifen: „Es freut mich, dass 87 Prozent unserer Lehrkräfte zufrieden sind mit ihrem Beruf.“

Kleinere Klassen

Für die FDP-Landtagsfraktion erinnerte der Abgeordnete Timm Kern an einen einstimmigen Beschluss des Parlaments, in dem die Verkleinerung der Klassen gefordert wurde. Schon 2011 sei man sich einig gewesen, den Klassenteiler von 30 auf 28 Schüler zu senken. Bestätigt sieht sich Kern in der Forderung nach Wiedereinführung der verbindlichen Grundschulempfehlung. 97 Prozent der Gymnasiallehrer würden die Leistungsunterschiede als größte Belastung einstufen.

Für PhV-Mann Scholl steht fest: „Der Wegfall der Grundschulempfehlung hat zu einem massiven Anstieg der Heterogenität geführt.“ Auf die Wiedereinführung wollte er sich trotzdem nicht festlegen.

