Leichte Entspannung

Stuttgart.Die Zahl der Arbeitslosen in Baden-Württemberg ist den dritten Monat in Folge leicht gesunken. Im November waren im Südwesten 266 888 Menschen arbeitslos gemeldet – 7383 oder 2,7 Prozent weniger als noch im Oktober, wie die Regionaldirektion der Bundesagentur für Arbeit am Dienstag in Stuttgart mitteilte. Die Arbeitslosenquote sank um 0,1 Prozentpunkte auf 4,2 Prozent. Im November 2019 – also lange vor Beginn der Corona-Pandemie – hatte die Quote noch 3,1 Prozent betragen. Damals waren fast 70 000 Menschen weniger ohne Job als heute. Angesichts der Auswirkungen der Corona-Pandemie waren die Arbeitslosenzahlen seit dem Frühjahr bis zum Sommer zunächst stets gestiegen. Erst im September fiel die Zahl der Menschen ohne Job wieder.

Auch in Hessen ist die Zahl der Arbeitslosen den dritten Monat in Folge auf nun 188 050 Männer und Frauen gesunken. Die Quote ging um 0,1 Punkte auf 5,5 Prozent zurück. In Rheinland-Pfalz ging die Zahl der Arbeitslosen um 3200 auf 115 500 zurück. Die Arbeitslosenquote sank damit binnen Monatsfrist von 5,2 auf 5,1 Prozent. lsw/lhe

