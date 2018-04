Leiser Retter in der Luft: ADAC stellt neuen Hubschrauber vor

Anzeige

Mainz.Ein seit kurzem an der Mainzer Universitätsmedizin stationierter neuer Rettungshubschrauber der ADAC Luftrettung bietet neue Möglichkeiten etwa bei der Versorgung schwerkranker Kinder. Zudem ist der neue „Christoph 77“, der häufig im dicht besiedelten und ohnehin von Fluglärm geplagten Rhein-Main-Gebiet unterwegs sein wird, leiser als sein Vorgänger. Moderne Navigationstechnik entlastet die Piloten, ermöglicht auch Einsätze bei schlechterem Wetter sowie Flüge in Dunkelheit. Gestern wurde der mehr als acht Millionen Euro teure Helikopter offiziell vorgestellt. Der rheinland-pfälzische Innenminister Roger Lewentz (SPD) bezeichnete die Luftrettung als „wichtige Ergänzung“ zum Rettungsdienst am Boden. Pro Jahr gebe es im Land rund 8500 Hubschraubereinsätze. lrs