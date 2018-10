Letzte Messe-Fläche bebaut

Frankfurt.Wenn am Donnerstag die jüngste Frankfurter Messehalle feierlich in Betrieb genommen wird, hat sie ihre Generalprobe längst hinter sich. Zur Zuliefermesse „Automechanika“ im September haben in der Halle 12 Old- und Youngtimer um die Wette geglänzt, etwas rustikaler ging es bei der Sonderschau zum Thema Reifen zu. Für rund 250 Millionen Euro hat sich Deutschlands erfolgreichster Messebetreiber vom Architekten Kilian Kada einen weiteren Palast aus Glas und Aluminium errichtet lassen – auf der letzten freien Fläche seines citynahen Areals.

Begehrter Raum im Zentrum

Längst haben die Frankfurter ihre Veranstaltungen zu internationalen Messemarken ausgebaut, die sie in viele Erdteile exportieren. „Automechanika“-Messen gibt es unter anderem auch in Schanghai, Istanbul, Dubai oder Johannesburg. Die „Light&Building“ öffnet auch in Moskau, Mumbai oder Buenos Aires. Nur noch 39 Messen fanden 2017 auf dem Heimatgelände statt, nicht einmal ein Zehntel der insgesamt 416 organisierten Veranstaltungen der Frankfurter. Flughafen und Messe bilden die Grundlage für den wirtschaftlichen Erfolg des Rhein-Main-Gebiets, darüber gibt es in Frankfurt und Umland kaum zwei Meinungen. Ob aber das große Messegelände wirklich fünf Fußgängerminuten vom Hauptbahnhof die riesige Fläche von fast 600 000 Quadratmetern blockieren muss, hält zumindest Geschäftsführer Christian Holl vom Bund Deutscher Architekten für diskutabel.

Der Experte verweist auf eine jüngst im Deutschen Architekturmuseum veröffentlichte Studie des internationalen Büros KCAP, die das Städte-Konglomerat von Hanau über Frankfurt bis Mainz als Band entlang des Flusses Main interpretiert. Revolutionärste Idee der Planer ist dabei die Verlagerung der „Messe FRA“ in die „Airport City“ am Flughafen mit einer noch besseren Verkehrsanbindung. Im Frankfurter Zentrum ließe sich so Raum für die künftige städtische Entwicklung gewinnen, argumentieren die Planer.

Rekordumsatz anvisiert

Zusätzliche Reserveflächen benötige die Messe nicht mehr, meint Architekt Holl. Letztlich müsse sich das Angebot an dem ausrichten, was ein Besucher an einem Tag bewältigen könne. „Es kommt mehr auf die Qualität der Begegnung an und nicht so sehr auf die schiere Größe.“ Zumindest in diesem Punkt kann Messe-Geschäftsführer Uwe Behm noch zustimmen: „Wir verfügen, auch langfristig betrachtet, über ausreichende Kapazitäten.“ Er verweist auf weitere Baupläne wie den Abriss und Neubau der Halle 5 nach der Buchmesse 2019, die anstehende Sanierung der Halle 6 sowie des angeschlossenen Congress Centers. Doch einen Umzug an den Flughafen mag sich Behm nicht vorstellen. „Die Messe Frankfurt bietet mit dem größten innerstädtischen Gelände der Welt eine einzigartige urbane Qualität. Sowohl die Anbindung an das öffentliche Verkehrsnetz als auch die Nähe zur Stadt sind für unsere Gäste aus aller Welt von hoher Attraktivität. Davon profitiert die Wirtschaftskraft der Stadt seit vielen Jahrzehnten.“

Die Frankfurter Messegesellschaft peilt für das laufende Geschäftsjahr einen Rekordumsatz in der Größenordnung von bis zu 700 Millionen Euro an. Dabei soll auch der Gewinn von zuletzt 41 Millionen Euro wieder steigen, kündigte Messechef Wolfgang Marzin an. Dazu beitragen sollen internationale Großkongresse, für die man Räume wie die Halle 12 gut gebrauchen kann. So soll der internationale Rheumatologen-Kongress EULAR 2020 in Frankfurt stattfinden.

© Südhessen Morgen, Dienstag, 23.10.2018