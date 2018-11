Linke wählen Vorstand

Gießen.Bei den hessischen Linken stehen auf dem Parteitag am kommenden Wochenende in Gießen Vorstandswahlen an. Der bisherige Landesvorsitzende Jan Schalauske bewirbt sich erneut für seinen Posten der Doppelspitze, der 37-Jährige hat keinen Gegenkandidaten. Ein Wechsel kündigt sich dagegen beim Amt der Co-Vorsitzenden an. Hier kandidiert die stellvertretende Vorsitzende Petra Heimer (56), ebenfalls ohne Gegenkandidatin.

Die bisherige Vorsitzende Heidemarie Scheuch-Paschkewitz tritt nicht mehr an. Die 59-Jährige war seit 2009 Co-Vorsitzende – erst an der Seite des Linken-Landtagsabgeordneten Ulrich Wilken und seit 2014 gemeinsam mit Jan Schalauske. Scheuch-Paschkewitz wird über die Landesliste der Linken in den künftigen Landtag einziehen. Der Fraktion gehört auch Schalauske an, der 2017 für Willi van Ooyen nachrückte.

Für den stellvertretenden Landesvorsitz bewerben sich bislang Milena Hildebrand, wissenschaftliche Referentin der Linken-Landtagsfraktion, die langjährige Landtagsabgeordnete Marjana Schott und Stephanie Schury, die dem geschäftsführenden Landesvorstand angehört.

Außerdem wollen die Linken über die anstehende Europawahl 2019 und die hessischen Kommunalwahlen 2021 diskutieren. lhe

