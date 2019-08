Lkw fährt gegen Brücke

Das Bild zeigt die verbogenen Gleise über der beschädigten Brücke. © dpa

Kaufungen.Nach einem Lkw-Unfall an einer Brücke in Nordhessen geht auf einer Straßenbahnlinie durchs Lossetal nichts mehr. Bei dem Unfall am Donnerstag in Kaufungen sei die Brücke so schwer beschädigt worden, dass die darüber verlaufende Linie 4 dort nicht mehr fahren könne, teilte die Kasseler Verkehrs-Gesellschaft (KVG) am Freitag mit. „Die gesamte Straßenbahnstrecke durch das Lossetal ist für die Bahnen gesperrt.“ Dort verkehren nun Ersatzbusse.

Nach Angaben der Polizei war die Fahrerin des Lastwagens beim Passieren der Brücken-Unterführung gegen das Bauwerk gekracht. Der Sattelzug sei nach den ersten Erkenntnissen zu hoch für die Durchfahrtshöhe von 3,70 Meter gewesen, sagte ein Sprecher am Freitag. Der Schaden an der Brücke liege nach ersten Erkenntnissen im sechsstelligen Bereich. Wie lange die Sperrung dauern wird, ist nach Angaben der KVG noch unklar: „Wir gehen von einer längeren Dauer aus.“ lhe

