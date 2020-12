Lobbyregister kommt voran

Stuttgart/Mannheim.Viereinhalb Jahre gab es bei Grünen und CDU im Landtag von Baden-Württemberg nur Lippenbekenntnisse für die Schaffung von mehr Transparenz über die Einflussnahme von Interessengruppen. Erst vier Monate vor der nächsten Wahl kommt jetzt doch noch Bewegung in das Projekt. Erst bringt die SPD-Opposition einen eigenen Gesetzentwurf zur Einrichtung eines Lobbyregisters ein. Danach vereinbaren Grüne, CDU, SPD und FDP eilig ein Treffen ihrer Fraktionsgeschäftsführer an diesem Mittwoch. Ziel ist laut Grünen-Geschäftsführer Ulrich Sckerl, „noch in dieser Legislaturperiode ein gemeinsames Gesetz zur Errichtung eines Lobbyregisters im Landtag von Baden-Württemberg vorzulegen“.

Unter dem Stichwort „Transparenz erhöhen“ hatten sich Grüne und CDU schon 2016 in ihrem Koalitionsvertrag das Projekt auf ihre Fahne geschrieben: „Wir prüfen in enger Abstimmung mit den Fraktionen des Landtags die Einführung eines öffentlich einsehbaren Lobbyregisters, in dem sich alle Interessengruppen, die von Landtag und Regierung gehört werden wollen, eintragen müssen.“ Man wolle die Einflüsse von Lobbyisten „besser nachvollziehbar machen“.

Es ist ein altes Herzensanliegen der Grünen aus dem vergangenen Jahrzehnt. Doch geschehen ist dann lange nichts. Im letzten Mai stimmte CDU-Innenminister Thomas Strobl in der Antwort auf eine Anfrage des AfD-Abgeordneten Hans Peter Stauch sogar schon mal verschwurbelt den Abgesang an: „Angesichts der weit fortgeschrittenen Legislaturperiode ist mit dem Inkrafttreten einer entsprechenden gesetzlichen Regelung in dieser Legislaturperiode nicht mehr zu rechnen.“

Vorstoß im letzten Moment

Doch dann kommt die Lobbyaffäre des Bundestagsabgeordneten Philipp Amthor (CDU), der gegen Geld für eine amerikanische Firma geworben hat. Das erhöht den politischen Druck auch in Stuttgart. Mitte August fordern die Landtags-Grünen erneut die Einführung eines Lobbyregisters. Doch da fehlt dem Mannheimer SPD-Abgeordneten Boris Weirauch längst der Glaube: „Die Grünen tragen bekanntlich das Thema Transparenz wie eine Monstranz vor sich und haben in der Presse und den sozialen Netzwerken wiederholt angekündigt, zeitnah konkrete Vorschläge zu machen.“ Tatsächlich brenne die erste Adventskerze, und außer Sprechblasen der grünen Regierungsfraktion lägen noch keine belastbaren Aussagen vor. Einmal mehr würden große Versprechen nicht umgesetzt.

Unter Weirauchs Federführung hat die SPD-Fraktion vor diesem Hintergrund ein Lobbyregistergesetz in alleiniger Regie erstellt. Danach müssen sich alle Interessensvertretungen, die an der demokratischen Willensbildung mitwirken wollen, in eine Liste eintragen und sich Verhaltensregeln unterwerfen. Umgekehrt soll die Regierung offenlegen, welche Verbandsvertreter und Sachverständige an der Ausarbeitung eines Gesetzes mitgewirkt haben. Für Verstöße gegen die Registrierungspflicht und den Verhaltenskodex ist ein Ordnungsgeld bis 50 000 Euro vorgesehen.

Schon einen Tag nach Einbringung des SPD-Entwurfs kommt Bewegung in die festgefahrene Situation. Nun wird das Treffen der Geschäftsführer von Grünen, CDU, SPD und FDP an diesem Mittwoch festgezurrt. Das hatten die Fraktionschefs schon am 12. November intern vereinbart, ohne dass Grün-Schwarz dann aktiv wurde.

Die Grünen haben den anderen Fraktionen inzwischen ein Konzept überlassen, das sich an den Gesetzentwurf der großen Koalition in Berlin anlehnt. CDU-Experten kritisieren Abweichungen, die den Grünen nahestehende Verbände wie den BUND, den NABU oder die Soko Tierschutz begünstigen würden. Es seien Umgehungen der Eintragungspflicht programmiert.

