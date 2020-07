Lösungssuche nach der Krawallnacht von Stuttgart

Rassismusvorwürfe bei Polizeikontrollen, Ärger über angebliche ,,Stammbaumrecherche“ zum Migrationshintergund, erneute Innenstadtrandale - die Landeshauptstadt kommt seit der Krawallnacht vor knapp vier Wochen nicht aus den Schlagzeilen. Es brodelt in Stuttgart, und die Frage nach den Ursachen und dem Zusammenhang mit gelungener oder misslungener Integration steht im Talkessel wie ein weißer Elefant. Hat Stuttgart, in dem über 40 Prozent der Einwohner einen Migrationshintergrund haben und das sich traditionell als liberal und weltoffen versteht, ein Problem, das niemand beim Namen nennt?

Auf die Randale vom 21. Juni, befeuert durch Alkohol, Drogen, Frust und Testosteron wurde zwar prompt auf vielen Ebenen reagiert. Die 121-köpfige Sonderermittlungsgruppe ,,Eckensee“ der Polizei hat inzwischen 38 Randalierer identifiziert, 14 von ihnen sitzen in Untersuchungshaft, allesamt Männer zwischen 15 und 33 Jahren mit deutscher, griechischer, irakischer, lettischer, polnischen und portugiesischer Staatsangehörige. Die Polizei zeigt seitdem vor allem an den Wochenendabenden überdeutlich Präsenz in der Stadt und hat den Kontrolldruck im Oberen Schlossgarten verschärft, dem beliebten Treffpunkt zwischen Neuem Schloss, Landtag und Oper, von dem die Ausschreitungen ausgingen.

Die Kommunalpolitik zerrt alte Handlungskonzepte aus der Schublade und erinnert sich bedauernd daran, dass der Gemeinderat 2014 ein erfolgreiches soziales Präventionsprogramm für die Innenstadt aus Kostengründen einstellte. Da war Fritz Kuhn bereits ein Jahr grüner Oberbürgermeister in Stuttgart und freute sich über die vielen Millionen der Stadt auf der hohen Kante. Auch eine Sicherheitspartnerschaft zwischen Stadt und Land wurde zügig vereinbart; Handel und Gastronomie, Bühnen- und Theaterschaffende, Clubszene und Veranstalter haben sich gerade sich in einer „Allianz für eine lebendige und sichere Stadt“ zusammengefunden.

Allesamt sind sie ohnehin durch die Corona-Krise in schwierigem Fahrwasser, wenn ihr Klientel den öffentlichen Raum meidet, geht es vielen an die Existenz. „Ich habe die Stadtmitte vor Corona als pulsierenden, lebendigen Ort wahrgenommen, Tags wie Nacht“, sagt etwa Axel Preuß, seit knapp zwei Jahren Intendant der Schauspielbühnen. „Die Menschen hier haben das Treiben genossen, waren gerne draußen“ Das Klima, sagt Preuß, habe sich spürbar verändert.“ Das Pulsierende, die Unbefangenheit der Menschen, sich abends und aachts im öffentlichen Raum zu bewegen, sei weg. Denn es kam Corona, der Lockdown, und die Menschen blieben zuhause. Der Raum auf dem Treppen der Oper, auf den Bänken am Eckensee und auf der Treppen am Schlossplatz, der sonst bis in die Nächte von einem bunten städtischen Klientel besetzt war, blieb leer.

Wer kam, waren vorwiegend junge Männer aus der ganzen Region, einige mit Migrationshintergrund, die sich mangels anderer Treffpunkte in der Stadt verabredeten. „Die kommen her, um sich zu besaufen, das muss man ganz klar sagen“, sagt Thomas Berger, Vize-Polizeipräsident von Stuttgart. „Und sie wollen den Raum nicht mehr preisgeben. Und weil das andere Publikum fehlte, hat sich da eine Schieflage ergeben. Aber ein Migrationshintergrund allein ist ja nicht kriminell.“ Veronika Kienzle sagt: „Es war schon seit etwa zwei Jahren spürbar, dass sich hier eine ungute Lage anbahnt“. Die Müllberge in den Anlagen wuchsen, der konsumierte Alkohol wurde mehr und hochprozentiger, die Gruppen der Feiernden wurden größer, lauter und aggressiver.

Kienzle ist seit 16 Jahren Bezirksvorsteherin des Innenstadtteils Stuttgart-Mitte, im Herbst tritt sie als Kandidatin der Grünen für Kuhns Nachfolge an. Dass eine solche Aggression sich in der Innenstadt Bahn schlagen würde, sagt Kienzle, damit habe aber nicht gerechnet werden können. „Das wird sich ins Gedächtnis der Stadt einprägen wie der Schwarze Donnerstag vom September 2010“, glaubt sie. „Und die Bürger und Ladeninhaber haben Angst bekommen.“

Kienzle hat inzwischen ein eigenes Sicherheitskonzept vorgelegt, das neben Sofortmaßnahmen und hohem Druck auch die Präventionsmaßnahmen skizziert. Fragt man Martin Schairer, der im Herbst ebenso wie Kuhn aus dem Amt scheidet, sind viele Faktoren für die Entwicklung verantwortlich. „Das Nachtleben ist insgesamt schwieriger geworden“, sagt er. „Und auf diese spezielle Gruppierung hat man vielleicht nicht genug geschaut.“ Dennoch sei die Stadt nicht untätig gewesen. „Wir haben die Entwicklung erkannt, ein Zehn-Millionen-Programm für eine sichere und saubere Stadt verabschiedet, wir hätten in diesem Jahr auch ohne die Ausschreitungen ein neues Müll- und Beleuchtungskonzept im Schlossgarten umgesetzt“, sagt er.

Für Vize-Polizeipräsident Thomas Berger indes ist klar, dass die massive Polizeipräsenz in der Stadt nur die Folgen, nicht die Ursachen der lange vernachlässigten Entwicklung bekämpfen kann. „Die Polizei wird hier damit konfrontiert werden, was anderswo versäumt wurde. Diese Gruppen brauchen einen Platz, an dem sie sich treffen können. Und man muss mit ihnen reden, nicht über sie“, sagt Berger.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 15.07.2020