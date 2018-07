Lokale Zentren, digital vernetzt

Anzeige

Stuttgart.Zu starr, zu eingeengt ist nach Ansicht von Sozialminister Manne Lucha (Grüne) die Gesundheitsversorgung, um in Zukunft funktionieren zu können. Es gelte, alles daran zu setzen, Grenzen zu überwinden – etwa zwischen ambulanter und stationärer Versorgung. Im Mittelpunkt einer Gesundheitsversorgung von morgen könnten laut Lucha – vor allem in ländlichen Regionen – lokale Gesundheitszentren sein. Eine enge Anbindung an Krankenhäuser soll über digitale Technik sichergestellt werden. In den Landkreisen Reutlingen, Biberach und Ravensburg habe ein Modellprojekt in den vergangenen zwei Jahren Erkenntnisse gebracht, wie das aussehen könnte. Eine Million Euro hat das Land dafür ausgegeben. lsw