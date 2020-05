Loopings in 40 Metern Höhe – aber mit Maske

Rust.Die Achterbahn beschleunigt aus dem Stand auf Tempo 100 in 2,5 Sekunden. Sie rast mit Hochgeschwindigkeit auf fast 40 Meter Höhe, dreht einen Looping und mehrere Schrauben. „Die Maske sitzt“, freut sich am Ende der rasanten Fahrt eine Besucherin, die wegen Corona mit Mund-Nasen-Maske den Park besucht. Es ist der erste Tag einer ungewöhnlichen Sommersaison in Deutschlands größtem Freizeitpark. Zum Schutz vor dem Coronavirus müssen Besucher Masken tragen, Abstand halten und Hygienevorschriften einhalten.

Ungezwungenes Freizeitvergnügen, wie sonst, ist schwierig in Corona-Zeiten. Die großen Freizeitparks im Südwesten haben sich dennoch entschlossen, zu öffnen. Die Lockerungen der staatlichen Corona-Regeln ermöglichen es ihnen, wie der Verband Deutscher Freizeitparks und Freizeitunternehmen erklärt. Am Freitag sind sie in die Sommersaison gestartet: Neben dem Europa-Park unter anderem auch der Erlebnispark Tripsdrill in Cleebronn bei Heilbronn und das Ravensburger Spieleland in Meckenbeuren im Bodenseekreis.

Der größte Freizeitpark in Deutschland, der Europa-Park, gibt der Branche den Takt vor. Schon am Morgen zieht es Besucher an den Haupteingang. Die Autokennzeichen verraten: Sie kommen aus ganz Baden-Württemberg und anderen Bundesländern. Die Schweiz und Frankreich, beides wichtige Länder für den Park, sind nicht dabei – die Grenzen für Freizeitvergnügen sind noch geschlossen.

Wochenlang gewartet

„Wir haben Wochen gewartet und freuen uns, dass es nun endlich wieder losgeht“, sagt ein junges Paar aus Stuttgart: „Wir wollen wieder etwas Normalität und Abwechslung.“

Dass der Park und die Attraktionen nur mit Maske besucht und genutzt werden dürfen, sei kein Problem. „Die Masken gehören ja mittlerweile fest zu unserem Alltag. Ich ziehe sie im Lebensmittelgeschäft an – und nun eben auch im Freizeitpark“, sagt eine junge Frau, die den Park besucht. Vor allem für ihre Kinder sei es jetzt wichtig, wieder etwas Freude und Ablenkung zu bekommen.

Dennoch ist es ungewohnt: In den Fahrattraktionen bleiben Plätze und Sitzreihen frei, um Abstand zu garantieren. Die Sicherheitsbügel an den Sitzen, für die sonst das Personal zuständig ist, müssen Passagiere nun selbst schließen. So soll das Infektionsrisiko verringert werden. „Die Sicherheit ist dennoch garantiert“, sagt der Leiter des Parkbetriebs, Volker Klaiber. Ist ein Bügel nicht richtig verschlossen und ein Passagiere nicht gesichert, fährt die Achterbahn nicht los. Das funktioniert automatisch. Und wer seine Maske während der Achterbahn verliere, bekomme eine neue Maske.

Schreie während er Fahrt gehören dazu. Das geht auch mit Maske. „Aber man sieht wegen der Maske das Lachen nicht“, sagt Roland Mack, der den Park vor 45 Jahren gegründet hat. Menschen Freude und Spaß zu bereiten, sei seine Aufgabe. Dass dies nun auch in der Krise möglich werde, sei ein gutes Zeichen. „Ich bin den Menschen dankbar, dass sie die Regeln einhalten“, sagt er. Die Auftaktbilanz falle positiv aus. Hygiene- und Abstandsvorschriften würden beachtet, der Saisonstart sei ohne größere Probleme verlaufen. Die Vergnügungsparks Tripsdrill und Ravensburger Spieleland teilen diese Einschätzung. Das Legoland Günzburg in Bayern bei Ulm startet am Samstag die Saison. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 30.05.2020