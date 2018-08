Lorz: 1000 Lehrerstellen zusätzlich

Anzeige

Nach Angaben des Kultusministers stiegen die Bewerberzahlen für ein Referendariat an den Grundschulen jedoch zuletzt deutlich an. Die Lage auf dem Lehrkräftemarkt werde aber noch über Jahre angespannt bleiben. Insgesamt würden für die Abdeckung des in den Stundenplänen vorgesehenen Unterrichts rund 38 000 der gesamten Stellen benötigt. Der Rest entfalle auf zusätzliche Aufgaben an den Schulen wie die Inklusion und die Sprachförderung für Flüchtlinge.

Von den rund 50 000 Schülern, die seit 2015 durch Flucht und Zuwanderung nach Hessen kamen, seien nun mehr als 31 000 aus Intensiv- in Regelklassen gewechselt, teilte der Minister mit. Voraussetzung dafür waren ausreichende Deutschkenntnisse. Insgesamt würden mehr als 2400 Stellen für die sprachliche Förderung von Zuwanderern zur Verfügung stehen. Dazu werde im neuen Schuljahr auch die Qualifizierung von Schulleitern ausgebaut. lhe

