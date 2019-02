Lorz will Sprache stärken

Wiesbaden.Erst seit seiner Vereidigung vor zwei Wochen im Wiesbadener Landtag steht endgültig fest, dass der hessische Kultusminister Alexander Lorz (CDU) sein Amt in der neuen Wahlperiode fortführen kann. Nur zehn Tage später wurde er in Berlin auch gleich als neuer Präsident der Kultusministerkonferenz der Länder (KMK) offiziell ins Amt eingeführt.

Einer der größten Brocken, den er in dieser Funktion aus dem Weg räumen muss, ist der anhaltende Streit zwischen Bund und Ländern über den Digitalpakt und die damit verbundene Grundgesetzänderung. Lorz ist optimistisch, dass es noch zu einer Lösung kommt, wie er gestern in Wiesbaden sagte. Doch das eigentliche Thema seiner Präsidentschaft in der Kultusministerkonferenz ist ein anderes: Der CDU-Politiker will Deutsch als Bildungssprache stärken.

Das ist ihm ein Herzensanliegen, wie Lorz deutlich machte. Jeder der jeweils ein Jahr amtierenden Präsidenten der KMK setzt traditionell ein solches Thema, mit dem sich seine Amtskollegen dann besonders beschäftigen. Das Beherrschen der deutschen Sprache sei nicht nur wesentliche Voraussetzung für den schulischen Erfolg der Kinder und Jugendlichen, sagte er. Davon hänge vielmehr auch ab, ob sie nach der Schullaufbahn auch alle gesellschaftlichen und beruflichen Chancen ergreifen können. Aus der Wirtschaft wird immer mangelnde sprachliche Kompetenz von Schulabgängern beklagt. Und Lorz betont, dass sich sein Vorhaben keineswegs nur auf Schüler mit Migrationshintergrund bezieht. Auch Kinder ohne Migrationshintergrund haben oft Probleme mit Rechtschreibung, Wortschatz und sprachlicher Ausdrucksfähigkeit.

Konzept zur Förderung

Das Beherrschen dieser Bildungssprache unabhängig von der sozialen und familiären Herkunft hält der hessische Kultusminister auch für wichtig, wenn es um die viel beschworene Verbesserung von Chancen- und Bildungsgerechtigkeit geht. Dass gerade Hessen dieses Thema für das laufende Jahr setzt, ist laut Lorz kein Zufall. Schließlich hat das Land nach einer Erprobungsphase an ausgewählten Pilotschulen einen Grundwortschatz in den hessischen Schulen flächendeckend und verbindlich eingeführt.

Und unter dem Titel „Erfolgreich Deutsch lernen“ wird schon seit längerer Zeit an den Schulen ein Gesamtsprachförderkonzept umgesetzt, das Schülern mit anderen Muttersprachen ein intensives Deutsch-Lernen ermöglicht und damit gerade die Integration von Zuwanderern erleichtert. Zudem ist in der schwarz-grünen Koalitionsvereinbarung gerade eine zusätzliche Stunde Deutsch-Unterricht in der Grundschule vereinbart worden. In den Klassen 5 und 6 wiederum soll die Einführung zusätzlicher Förderstunden in diesem Fach geprüft werden. Auf dieser Basis will Lorz zum Abschluss seiner KMK-Präsidentschaft, also bis zum Jahresende, mit seinen Länderkollegen eine Entschließung auf den Weg bringen, die konkrete Praxisempfehlungen zur Bildungssprache in ganz Deutschland enthält.

Geld ohne Gesetzesänderung?

Beim Streit um den Digitalpakt sieht der Kultusminister dagegen erst einmal die Finanzpolitiker gefordert. Denn bei der von allen 16 Bundesländern abgelehnten Grundgesetzänderung zur Lockerung des sogenannten Kooperationsverbots in der Bildungspolitik geht es vor allem um die geplante Bestimmung, dass die Länder diese finanzielle Unterstützung des Bundes für die Schulen jeweils zur Hälfte mittragen müssen.

Hier setzt Lorz auf den Vermittlungsausschuss. Kommt es in dem gemeinsamen Gremium von Bund und Ländern zu keiner Lösung, kann er sich vorstellen, dass das Geld des Bundes für den Ausbau der Digitalisierung in den Schulen erst ein mal ohne Grundgesetzänderung gezahlt wird. Doch der hessische Kultusminister warnt vor Illusionen: Auch die 5,5 Milliarden Euro vom Bund würden kaum ausreichen, allen Schülern einen modernen Computer, also zum Beispiel ein Tablet, zur Verfügung zu stellen, sagte Lorz.

