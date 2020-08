Lucha erwägt Sperrungen

Badegäste stehen am Opfinger See bei Freiburg. © dpa

Stuttgart.Baden-Württembergs Sozialminister Manne Lucha (Grüne) ist besorgt über den Ansturm an vielen Badeseen im Südwesten. „Manche scheinen dabei aber zu vergessen, dass wir uns noch mitten in der Pandemie befinden. Es ist eine große Herausforderung für die Kommunen vor Ort, die Badestellen zu kontrollieren und die Zugänge zu beschränken“, sagte Lucha auf Anfrage unserer Zeitung. In Baden-Württemberg gibt es insgesamt 316 Badestellen.

Lucha appellierte an das Verantwortungsbewusstsein jedes Einzelnen. „Wer sich mit hunderten Menschen auf engem Raum tummelt und die Abstandsregeln ignoriert, handelt in dieser fragilen Phase der Corona-Pandemie fahrlässig und gefährdet seine Gesundheit“, sagte der Minister. Dort, wo Disziplin, Umsicht und Eigenverantwortung offensichtlich nicht wirkten, müssten „klare ordnungsrechtliche Vorgaben gemacht werden – so wie zum Beispiel einen Badesee zu sperren“, forderte der Grünen-Politiker.

Er mahnte, dass sich „unachtsames Verhalten durch steigende Infektionszahlen bitter rächen wird“. Auch der Südwest-Landkreistag drängt auf See-Schließungen, falls der Ansturm zu groß werde. mis

