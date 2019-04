Lucha fordert Strafvollzug

Calw/weinsberg.Nach den Ausbrüchen von Straftätern aus der Psychiatrie in Calw und in Weinsberg hat Sozialminister Manfred Lucha (Grüne) einen anderen Umgang mit solchen Fällen eingefordert. Bei den Ausbrechern handele es sich um Therapieabbrecher, sagte Lucha gestern in Stuttgart. „Nach der Abbruchsentscheidung gehören diese Personen aus meiner Sicht nicht mehr in den Maßregelvollzug, sondern in den Strafvollzug.“

Der Maßregelvollzug ist kein Strafvollzug. Er soll den Täter laut Ministerium durch die Behandlung seiner Störung und sichere Unterbringung in einer Fachklinik mit besonderen Sicherheitsvorkehrungen abhalten, weitere Taten zu begehen.

Aus dem Zentrum für Psychiatrie in Calw gelang am Mittwochabend vier Straftätern die Flucht – sie wurden bis gestern Morgen wieder gefasst. In Weinsberg kletterte gestern zudem ein 52-Jähriger über den Zaun. lsw

