Lucha legt Leitlinien fest

Stuttgart.In Bayern hat es das Kabinett von Ministerpräsident Markus Söder (CSU) beschlossen, in Schleswig-Holstein und Nordrhein-Westfalen wurde es ebenfalls angekündigt – und jetzt soll es auch in Baden-Württemberg kommen: Wegen der schnellen Ausbreitung des Coronavirus sprechen erste Länder ein generelles Verbot für Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besuchern aus. Dies bedeutet: Veranstaltungen wie Messen und Feste werden abgesagt, Sportereignisse finden vor leeren Rängen statt.

Noch gestern Mittag hatten sich Baden-Württembergs Ministerpräsident Winfried Kretschmann, Sozialminister Manfred Lucha (beide Grüne) und Innenminister Thomas Strobl (CDU) bei der wöchentlichen Regierungspressekonferenz anders geäußert. Die drei Regierungsvertreter schlossen sich dabei Bundesgesundheitsminister Jens Spahn (CDU) an, der am vergangenen Sonntag empfohlen hatte, Veranstaltungen mit mehr als 1000 Besucher abzusagen, um die Ausbreitung des Coronavirus einzudämmen.

Nur wenige Stunden später – sicher auch unter dem Druck der anderen Bundesländern – kündigte Lucha dann per Pressemitteilung plötzlich eine neue Rechtsverordnung an. Diese solle „Gebote und Verbote zum Umgang mit Großveranstaltungen und zum Schutz vulnerabler Gruppen enthalten und den Kommunen als verbindliche Leitlinie dienen“, teilte er darin mit. Und: „Das Verbot von Großveranstaltungen mit über 1000 Teilnehmern soll erheblich zur Verlangsamung der Ausbreitung des Coronavirus beitragen. Das Kabinett wird diese Rechtsverordnung schnellstmöglich beschließen.“ Laut einem Sprecher soll das Verbot bis auf Weiteres gelten. Man wolle bei einer weiteren Ausbreitung des Virus flexibel reagieren.

Kuhn: „Bereiten Regelung vor“

Die beiden Städte Freiburg und Ravensburg untersagten gestern nach der Entscheidung des Landes bereits vorläufig alle Veranstaltungen mit mehr als 1000 Teilnehmern. Stuttgarts Oberbürgermeister Fritz Kuhn (Grüne) begrüßte die Ankündigung des Landes. „Wir werden uns daran orientieren und bereiten eine entsprechende Regelung vor“, so Kuhn. In Stuttgart rückt das Frühlingsfest auf dem Cannstatter Wasen immer näher, das am 18. April beginnt. Rund 1,2 Millionen Besucher zog es im vergangenen Jahr auf die zweitgrößte Veranstaltung der Stadt nach dem Cannstatter Volksfest.

Heilbronns Oberbürgermeister Harry Mergel (SPD) forderte noch am Morgen eine einheitliche Regelung auf Landesebene. Bei den kommunalen Landesverbänden war der Tenor durchgängig positiv. „Wir begrüßen die klare Regelung des Landes auch für kommunale Veranstaltungen und für die Zuständigkeit der Ortspolizeibehörde und dass das Land die Verantwortung dafür übernimmt“, sagte Gudrun Heute-Bluhm (CDU), geschäftsführendes Vorstandsmitglied des Städtetags Baden-Württemberg, auf Anfrage DIESER Redaktion.

Damit sei hinreichend klargestellt, dass unterhalb der 1000-Personen-Grenze noch eine „wertende Betrachtung jeder Veranstaltung stattfindet, orientiert an Risikogruppen und der Örtlichkeit, und weitere quantitative Grenzen nicht gezogen werden“, so Heute-Bluhm weiter.

Ähnlich äußerte sich auch Roger Kehle (CDU), Präsident des Südwest-Gemeindetags. „Die Bevölkerung hat ein Anrecht darauf, dass das Land klar kommuniziert, was in der derzeitigen Lage zu tun ist. Insofern ist dieser eingeschlagene Weg richtig“, erklärte Kehle. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch forderte hingegen jetzt eine „Klarstellung darüber, wer für mögliche Regressansprüche von Veranstaltern aufkommt“. Es müsse dafür Sorge getragen werden, „dass auch kleinere Ortspolizeibehörden im Zweifelsfall allein nach Aspekten der Gesundheit entscheiden und diese Entscheidung nicht durch Angst vor Schadenersatz beeinflusst wird“.

FDP-Landtagsfraktionsvorsitzender Hans-Ulrich Rülke forderte vom Land einen verbindlichen Orientierungsrahmen ein. „Eine sture Verbotspolitik erachte ich für verfehlt. Augenmaß ja, Alarmismus nein“, sagte Rülke.

