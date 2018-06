Luftreinhaltung: Grüne setzen auf Nachtragsetat

Anzeige

Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) hatte am Mittwochabend in der ZDF-Sendung „Markus Lanz“ gesagt, er setze weiter darauf, dass Fahrverbote in Stuttgart zur Luftreinhaltung zu verhindern seien. Es gebe viele Maßnahmen und es werde viel Geld ausgegeben, um solche Schritte abzuwenden. Es wird erwartet, dass Grün-Schwarz das Thema nach den Pfingstferien von diesem Montag an intensiv berät.

Maß und Mitte walten lassen

Schwarz regte an, den Abbau der Kreditmarktschulden auf eine Milliarde Euro in 2018/2019 zu verdoppeln. Das Land ist mit 46,3 Milliarden Euro am Kreditmarkt verschuldet.Zudem solle der kommunale Sanierungsfonds aufgestockt werden. Mit Geld aus dem Fonds können Kommunen ihre Schulen, Straßen und Brücken erneuern.

Insgesamt müsse man beim Nachtragsetat Maß und Mitte walten lassen. „Das darf kein ,Wünsch Dir was’ werden, sondern wir müssen hier klare Prioritäten setzen und uns auf das Notwendige konzentrieren“, sagte Schwarz. Grundsätzlich sieht Schwarz drei Bereiche, die von den Mehreinnahmen profitieren könnten. Dazu gehörten Maßnahmen zur Luftreinhaltung, darunter sind Expressbuslinien und schnelle Zugverbindungen nach Stuttgart, eine Reform der VVS-Tarife in der Landeshauptstadt und der Ausbau der Elektromobilität. „Zudem können wir uns vorstellen, den Pakt für gute Bildung und Betreuung voranzubringen“, sagte er. lsw

© Mannheimer Morgen, Samstag, 02.06.2018