Luftschiffe fahren wieder über dem Bodensee

Friedrichshafen.Über dem Bodensee sind seit gestern wieder die Luftschiffe unterwegs. Bis Mitte November sollen in Zeppelinen der neuen Technologie wieder Tausende Passagiere über die Region fliegen, sagte Andrea Fischer von der Deutschen Zeppelin-Reederei (DZR) in Friedrichshafen. Das Unternehmen warte in dieser Saison mit mehreren neuen Angeboten auf, darunter der „Zeppelin Flug Xtrem“: Bei diesen Sonderflügen vom 7. April an soll der Zeppelin von einer dynamischeren Seite zu erleben sein. Sonst gleitet er sanft.

Verhalten bei Vollbremsung

Laut Mitteilung der Reederei lassen zwei Piloten bei dem Extremflug das Luftschiff in rasantem Steigflug auf 1500 Meter hoch und danach im steilen Sinkflug auf 500 Meter über Grund hinunter. Anschließend werde das Verhalten des Fluggeräts bei einer Vollbremsung sowie dessen Manövrierfähigkeit demonstriert.

Das Angebot für die normalen Flüge in 300 Metern Höhe umfasst verschiedene Routen – darunter auch ein Abstecher nach München – und Zeiten von 30 Minuten bis zu zwei Stunden. Die Preise reichen von 245 bis zu 825 Euro pro Person.