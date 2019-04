Mädchen als Zeuginnen

Wiesbaden.Die gewaltsam ums Leben gekommene Schülerin Susanna aus Mainz hatte nach Zeugenaussagen Angst vor dem wegen Mord angeklagten Ali B. Die 14-Jährige sei von ihm auch „angefasst“ worden, obwohl sie dies nicht gewollt habe, berichteten mehrere Zeuginnen gestern vor dem Landgericht Wiesbaden. Ali B. sei dabei betrunken gewesen und habe Drogen genommen, meinte eines der Mädchen.

Die Zeuginnen erzählten, Susanna sei unglücklich in den jüngeren Bruder von Ali B. verliebt gewesen. Dieser habe in ihr eher eine Schwester als eine Freundin gesehen. Die vier Mädchen aus Wiesbaden gehören zum Bekanntenkreis des Opfers. Der irakische Flüchtling Ali B. soll Susanna aus Mainz im Mai 2018 in Wiesbaden vergewaltigt und ermordet haben. Er hat gestanden, das Mädchen getötet zu haben. Die Vergewaltigung bestreitet er.

Unklares Verhältnis

Die Mädchen beschrieben Susanna als herzensguten Menschen. Sie habe immer ein offenes Ohr für ihre Freunde gehabt, habe manchmal aber nur schwer Nein sagen können. Sie habe es nach den Annäherungsversuchen von Ali B. nicht gewagt, zur Polizei zu gehen. Unklar blieb, in welchem Verhältnis eine der Zeuginnen zu Ali B. und seinem jüngeren Bruder steht. Laut Staatsanwaltschaft habe sie der Polizei gegenüber geäußert, sie fände es schön, wenn die Brüder des Angeklagten zurück nach Deutschland kommen würden. Die Jungs seien „cool“.

Um den jugendlichen Zeugen die Angst vor einer Aussage vor Gericht zu nehmen, hatte sich der Vorsitzende Richter Jürgen Bonk zuvor mit ihnen getroffen. Nach seinen Worten hat er den Mädchen unter anderem den Gerichtssaal gezeigt und erklärt, wie ein Verhandlungstag in etwa abläuft. dpa

