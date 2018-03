Mafia breitet sich in Stuttgart aus

Ein Carabinieri-Einsatzwagen fährt nahe der italienischen Gemeinde Ciro im Rahmen einer Razzia gegen den ’Ndrangheta-Clan Farao-Marincola in Italien. © dpa

Stuttgart.Zu was die ‘Ndrangheta fähig ist, hat sich vor gut zehn Jahren gezeigt. Am 15. August 2007 werden bei einem Attentat sechs Italiener aus Kalabrien mit Kopfschüssen hingerichtet. Vor einer Pizzeria in Duisburg. Als „völlig untypisch“ bezeichnet Ullrich Gruber, Inspektionsleiter Organisierte Kriminalität beim Landeskriminalamt Baden-Württemberg, diese Tat heute noch. Die inzwischen wohl

...

Sie sehen 12% der insgesamt 3408 Zeichen des Artikels

Vielen Dank für Ihr Interesse. Um diesen Artikel weiterzulesen, melden Sie sich bitte an oder wählen Sie eines der unten aufgeführten Angebote aus. Ich bin Online-Abonnent Benutzername Passwort Passwort vergessen Benutzername vergessen Neu registrieren Angemeldet bleiben Einzelartikel kaufen: Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht?

Hier haben wir alle wichtigen Informationen für Sie. Sie kennen diese Bezahlweise noch nicht? Unbegrenzt lesen: Online-Abo Alle Artikel online lesen. nur 9,99 € monatlich Digital-Abo Das Online-Abo und die Digitale Zeitung. Jetzt den 1. Monat für nur 0,99 € lesen

© Mannheimer Morgen, Samstag, 17.02.2018