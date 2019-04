Mahnung zur rechten Zeit

Wiesbaden.Der wiedergewählte Präsident des Staatsgerichtshofs, Roman Poseck, beschwört die Abgeordneten, den Markenkern der hessischen Verfassung zu beachten. Er nennt vor allem den Grundsatz der Vielfalt und Toleranz, die Absage an Rassismus und Ausgrenzung sowie das Bekenntnis zu Europa.

Was der oberste Richter in Hessen gestern in seiner kurzen Ansprache nach der Vereidigung vor dem hessischen Landtag sagt, ist natürlich kein Beitrag zur vorausgegangenen hitzigen Debatte der Parlamentarier zum Thema „Pakt für den Rechtsstaat“. Doch seine Grundsatzbemerkungen passen sehr gut zu dem Streit, den vor allem die Vertreter der AfD dabei ausgelöst hatten.

Während sich CDU und SPD vor allem darüber in die Wolle bekamen, welche von beiden Parteien größeren Anteil an dem Pakt von Bundesregierung und Ländern zur Aufstockung der Justiz haben, setzt die AfD in der Landtagsdebatte ganz andere Akzente.

Sowohl die CDU als auch die SPD hätten ja mit der Aufnahme von zwei Millionen Flüchtlingen „den Rechtsstaat schwer beschädigt“, wettert Gerhard Schenk. Nicht umsonst habe auch der CSU-Politiker Horst Seehofer von der „Herrschaft des Unrechts“ gesprochen. „Hören Sie auf, die Probleme weiter zu tabuisieren“, ruft der AfD-Mann den anderen Parteien zu. Durch deren „Sozialexperiment“ seien Menschen „Opfer der Willkommenskultur“ geworden, fährt Schenk fort und zählt die Morde von Kandel, Freiburg und Wiesbaden auf.

So sehr sich die schwarz-grüne Mehrheit und die anderen Oppositionsparteien in der Debatte über Personalabbau und wieder einsetzenden Stellenaufbau in der Justiz streiten, in der Antwort auf den Rundumschlag aus der AfD sind sie sich weitgehend einig.

Er sei „fassungslos“ sagt der SPD-Abgeordnete Gerald Kummer, der unmittelbar nach Schenk ans Rednerpult geht, und nennt den Missbrauch der Rechtsstaatsdebatte unerträglich. Justizministerin Eva Kühne-Hörmann (CDU) spricht von einer „Aneinanderreihung von Hetztiraden“, die nur zeigten, dass die AfD nicht zum Rechtsstaat im Sinne des Grundgesetzes stehe. Ulrich Wilken von der Linken spricht von „kruden Dummheiten“ und löst damit die Forderung der AfD nach Einberufung des Ältestenrats aus. Der betont gelassene Landtagsvizepräsident Frank Lortz (CDU) lässt erst einmal einen Protokollauszug erstellen.

Landtag für alle zuständig

Der am Vortag von den Parlamentariern mit breiter Mehrheit wiedergewählte Präsident des Staatsgerichtshofs schwört nach seiner eigenen Verpflichtung auf den schon 2017 geleisteten Eid den am Dienstag gewählten ersten AfD-Mann in dem elfköpfigen Richtergremium auf die hessische Verfassung ein. Die sei und bleibe Maßstab für das Handeln des Gerichtshofs unabhängig davon, wer dort Recht spreche. Es folgen deutliche Worte Posecks, der tags zuvor als Kandidat der CDU eine breite Mehrheit bei seiner Wiederwahl im Landtag bekommen hatte. Als Vertreter des Volkes sei das Parlament „in der ganzen Bandbreite unterschiedlicher Auffassungen und Überzeugungen“ zuständig. Kein Teil des Landtags könne für sich einen Alleinvertretungsanspruch in Anspruch nehmen.

Wiederum ohne die AfD zu nennen, bezeichnet er die Verfassung als „glasklaren Gegenentwurf zu den Schrecken der NS-Herrschaft“, sie widerspreche auch Versuchen, die Nazi-Zeit zu relativieren und die Erinnerungskultur zu beschädigen. Die Würde des Menschen gelte für alle unabhängig ihrer Herkunft und religiösen Überzeugung. „Rassismus und Ausgrenzung sind nicht Angriffe auf Menschen, sondern auf die hessische Verfassung“, fügt er unter starkem Beifall hinzu. Schließlich hebt er noch das voriges Jahr die in einer Volksabstimmung gebilligte Bekenntnis zum geeinten Europa in der Verfassung hervor: „Unsre Verfassung ist kein Angebot, aus dem man à la carte auswählen kann“. Sie sei für alle verbindlich.

In der eigentlichen Debatte über den Pakt für den Rechtsstaat hoben CDU und Grüne hervor, dass in der Justiz noch mehr Stellen neu geschaffen werden, als in der Vereinbarung vorgesehen. Die Opposition bemängelte, der Personalabbau der Vergangenheit wirke immer noch nach.

