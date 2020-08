Mainwasser für Bäume in Frankfurt

Frankfurt.Mainwasser gegen Baumsterben: Die Stadt Frankfurt pumpt mit Tankwagen Wasser aus dem Main und gießt damit junge Bäume. Ziel sei es, mehr Bäume durch die Trockenzeit zu bringen, dabei aber weniger Trinkwasser zu verbrauchen, sagte Frankfurts Umweltdezernentin Rosemarie Heilig (Grüne) am Freitag.

Nach drei sehr trockenen Sommern gehe es dem Baumbestand sehr schlecht. Knapp 4500 Bäume mussten nach Angaben des Grünflächenamts 2019 wegen Trockenschäden gefällt werden – mehr als doppelt so viele wie üblich. Im Stadtwald, in Parks und an Straßen gibt es im Frankfurter Stadtgebiet rund 200 000 Bäume. „Die Tendenz ist, dass wir große Mengen an Bäumen verlieren“, sagte Heilig.

6000 Liter in einer halben Stunde

„Den Stadtwald zu gießen macht keinen Sinn“, sagte sie, der Wasserverbrauch wäre viel zu groß. Man konzentriere sich daher auf junge Bäume im Stadtgebiet – rund 10 000 Exemplare sind unter fünf, an extremen Standorten unter zehn Jahre alt. Sie bekommen pro Woche rund 100 bis 150 Liter.

„Wir wollen davon weg, dafür Trinkwasser zu verbrauchen“, sagte Heilig. Schon länger greift die Stadt auf Brauchwasser-Entnahmestellen zurück. Nun kommt Mainwasser dazu. Zwei Fahrzeuge wurden zu diesem Zweck umgebaut. Die Fahrzeuge pumpen in 30 Minuten 6000 Liter Flusswasser in einen Tank. Dann funktionieren sie wie eine Tankstelle: Kleinere Fahrzeuge pumpen das Wasser ab und bringen es zu den Einsatzorten. Pro Jahr soll das Mainwasser laut Grünflächenamt rund 800 000 Liter Trinkwasser ersetzen. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 15.08.2020