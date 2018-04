Mainz ehrt Altkanzler mit eigenem Platz

Anzeige

Mainz.Die Stadt Mainz hat dem früheren Bundeskanzler Helmut Kohl mit einem eigenen Platz ein bleibendes Andenken geschaffen. Die stellvertretende CDU-Vorsitzende Julia Klöckner (Bild) nannte den im vergangenen Jahr gestorbenen CDU-Politiker gestern einen Motor Europas. „Helmut Kohl war der größte Rheinland-Pfälzer, den unser Land hervorgebracht hat“, sagte die CDU-Landeschefin anlässlich der Einweihung. Oberbürgermeister Michael Ebling (SPD) sagte, Kohl habe sich immer mit Mainz verbunden gefühlt. Der Platz in der Nähe seines früheren politischen Wirkens in Landtag und Staatskanzlei solle das Gedenken bewahren. Die Witwe von Altkanzler Helmut Kohl, Maike Kohl-Richter, konnte aus privaten Gründen nicht an der Einweihung des Helmut-Kohl-Platzes teilnehmen. lrs