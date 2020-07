Mainz malt Markierungen auf – Tempo-30-Zonen gelten

Mainz.Zum Start der großflächigen Tempo-30-Zone in der Mainzer Innenstadt zum 1. Juli sind Schilder enthüllt und Markierungen aufgemalt worden. So wurde am Mittwoch beispielsweise auf den Fahrbahnspuren der viel befahrenen Parcusstraße nahe dem Hauptbahnhof eine „30“ angebracht (Bild). Ein paar Meter weiter steht die Messstation, an der immer wieder der Grenzwert für Stickstoffdioxid (NO2) überschritten wurde. Das ist auch der Grund für die Zone mit dem Tempolimit in der Alt- und Neustadt samt den Hauptachsen. „Ziel ist es, den Grenzwert überall in der Stadt einzuhalten“, sagte Verkehrsdezernentin Katrin Eder von den Grünen. An der Parcusstraße solle dies mit Tempo 30 erreicht werden, auf der Rheinachse komme zusätzlich bald eine Umweltspur nur für Busse, Taxis und Radfahrer. lrs

