Mangel auch bei Fachärzten

Ein Landarzt nimmt sein Stethoskop aus dem Koffer. © dpa

Mainz.Der Ärztemangel in ländlichen Regionen in Rheinland-Pfalz betrifft nach Ansicht der Landesärztekammer in den nächsten Jahren nicht nur Hausärzte – auch die Versorgung mit Fachärzten droht schlechter zu werden. „Die fachärztliche Grundversorgung ist noch nicht so im Fokus. Der Mangel wird aber auch dort kommen, zum Beispiel bei Augen- oder HNO-Ärzten“, sagte der Präsident der Landesärztekammer, Günther Matheis, in Mainz. Es gebe zu wenige Ärzte. „Und bei den jüngeren Kollegen darf man nicht mehr das Modell 24 Stunden – sieben Tage voraussetzen. Da ist mehr Teilzeit gewünscht. Die ländlichen Regionen sind auch nicht so attraktiv“, erläuterte Matheis.

Viele Allgemeinmediziner über 60

Der Mangel an Hausärzten ist nach seinen Angaben bereits absehbar. „Wir wissen aus unseren Statistiken, dass die Hälfte der praktizierenden Allgemeinmediziner über 55 Jahre alt ist, und ein Drittel ist weit über 60“, sagte Matheis, der Herz- und Thoraxchirurg in Trier ist. „Das zeigt, dass sich das Problem in den nächsten Jahren noch verschärfen wird.“ 2017 waren 21 468 Ärzte bei der Landesärztekammer Rheinland-Pfalz registriert. Der Anstieg von 1,7 Prozent decke nicht den künftigen Bedarf ab. lrs

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 11.12.2018