Mann der Mitte und des Ausgleichs

Wiesbaden.Als „im Volk sehr beliebt, aber nicht beliebig“ hat der hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) den 1981 ermordeten Wirtschaftsminister und FDP-Politiker Heinz Herbert Karry gewürdigt. Bei einem Festakt im Wiesbadener Landtag aus Anlass seines 100. Geburtstags wurde Karry am Dienstag immer wieder als Mann mit Grundsatztreue und überzeugter Liberaler bezeichnet. Landtagspräsident Boris Rhein (CDU) sprach von einem „feigen Attentat“ auf den Minister. Bouffier nannte es ein „Menetekel“, dass die Tat nach fast 40 Jahren noch immer nicht aufgeklärt sei.

Karry wurde am 11. Mai 1981 durch Schüsse getötet, die unbekannte Täter durch das offene Schlafzimmer auf den Politiker abgaben. Es war der erste Mord an einem Minister seit Kriegsende in Deutschland. In einem Bekennerschreiben der „Revolutionären Zellen“ hieß es, man habe Karry nicht töten, sondern schwer verletzen wollen. Die Täter wurden nie gefasst.

Bouffier sagte bei der Gedenkfeier, der in der NS-Zeit verfolgte und zu Zwangsarbeit verpflichtete Mann sei stets für seine Überzeugungen eingetreten und habe schließlich für diese Grundsatztreue mit dem Leben bezahlt.

Der hessische FDP-Vorsitzende Stefan Ruppert hob hervor, dass Karry in der politischen Mitte agiert habe, und fügte hinzu, sein Wirken für den Liberalismus sei „ein Auftrag, der bleibt“.

Immer wieder wurden bei dem Festakt Anekdoten aus Karrys Leben erzählt. So berichtete Rhein, dass der Minister Gegner der Startbahn West am Frankfurter Flughafen, die im Frankfurter Römer die Feier zu seinem 60. Geburtstag störten, kurzerhand mit zu der Party einlud. Der Landtagspräsident sagte, Karry habe die NSU-Morde, die tödlichen Schüsse auf Regierungspräsident Walter Lübcke und den Mordanschlag von Hanau nicht mehr miterlebt. Es bestehe aber kein Zweifel daran, dass er dagegen aufgestanden wäre.

