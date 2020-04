Mann in Main geworfen

Frankfurt.Weil sie einen Betrunkenen misshandelt und danach in den Main gestoßen haben sollen, müssen sich seit Mittwoch drei Männer vor dem Landgericht Frankfurt zu verantworten. Die Anklage geht von versuchtem Mord und gefährlicher Körperverletzung aus. Die 18, 21 und 27 Jahre alten Deutschen sollen im August vergangenen Jahres in der Frankfurter Innenstadt in Flussnähe zunächst das 24 Jahre alte und erheblich angetrunkene Opfer misshandelt und es danach in den Main gestoßen haben. Während die Männer flüchteten, wurde der Betrunkene von Passanten mit einem Schal aus dem Wasser gezogen.

Am ersten Verhandlungstag gab es vor der Jugendstrafkammer Geständnisse. „Ich habe das gemacht, weiß aber nicht warum“, ließ der 27-Jährige über seinen Rechtsanwalt mitteilen. Auch der jüngste Angeklagte stellte in einer schriftlichen Erklärung fest, die Vorwürfe seien „voll umfänglich zutreffend“. Er bezeichnete die Vorgänge in der Nacht als „gruppendynamischen Prozess“. Alle drei Männer standen offenbar unter Alkoholeinfluss und hatten teilweise auch Drogen konsumiert.

Am gleichen Tag kam es dabei zu einem ersten Vorfall, der ebenfalls Bestandteil der Anklage ist: Im Frankfurter Ostend wurde ein Passant aus nichtigem Anlass geschlagen und seines Schlüssels beraubt. Nur wenige Stunden später traf das Trio dann laut Anklage in der Nähe den 24-Jährigen, der von den Männern angegangen wurde. lhe

