Mann wohl Einzeltäter

Frankfurt.Der Mann, der für zwei Autobrände vom Wochenende in Frankfurt in Frage kommt, ist wohl kein Serientäter. Wie eine Sprecherin der Polizei gestern mitteilte, bringen die Ermittler den 40-Jährigen nicht mit den brennenden Autos der vergangenen Monate in Verbindung. Bei dem Mann handele sich um einen Obdachlosen, der nach Einschätzung der Polizei psychische Probleme hat. Er habe angegeben, erst vor ein paar Tagen nach Deutschland gekommen zu sein und die rumänische Staatsbürgerschaft zu besitzen. Noch am Sonntag habe er sich der Polizei gestellt und ein Geständnis abgelegt.

Weiterer Fall vor drei Wochen

Bei den beiden Fahrzeugen, die am Sonntag um kurz vor 6 Uhr im Frankfurter Westend brannten, entstand der Sprecherin zufolge ein geschätzter Schaden von 20 000 Euro beziehungsweise 7500 Euro. Vor etwa drei Wochen hatte es einen anderen Fahrzeugbrand im Stadtteil Sachsenhausen gegeben. lhe