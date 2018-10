„Mannheimer Akte“ bekräftigt

Mannheim.Ein 150 Jahre altes Papier – es ist nach wie vor aktuell. So hält Enak Ferlemann, Parlamentarischer Staatssekretär beim Bundesminister für Verkehr, seinen Beamten manchmal die „Mannheimer Akte“ vor. Das erzählte er gestern, beim Festakt zum 150. Jahrestag der Unterzeichnung dieses internationalen Vertrages über die Freiheit der Rheinschifffahrt von 1868 im Mannheimer Schloss. „Wenn die mal wieder eine neue Abgabe für die Schiffer erfinden wollen, sage ich: geht nicht! Und was auf dem Rhein nicht geht, machen wir auf Elbe und Weser dann auch nicht“, so Ferlemann.

Staatssekretäre statt Minister

Seit Dienstag ist die „Mannheimer Akte“ erneuert. In einer „Mannheimer Erklärung“ haben sich die Vertreter aller Unterzeichnerstaaten erneut zu ihren Prinzipien bekannt und der „Zentralkommission für die Rheinschifffahrt“ (ZKR) in Straßburg eine Existenzgarantie als „Kompetenzzentrum für die Binnenschifffahrt“ gegeben. Zugleich verpflichten sich die Staaten, ökologische, soziale und ökonomische Regeln „zeitgemäßer und praktikabler zu gestalten“. Dazu gehört insbesondere, dass die Binnenschiffe auf dem Rhein bis 2035 ihren Schadstoffausstoß um 35 Prozent senken sollen.

Anders als angekündigt setzten aber nicht die Verkehrsminister der Rheinanliegerstaaten ihre Unterschrift unter das Papier, sondern nur Vertreter im Range von Staatssekretären, Botschaftern oder Direktoren – was bei manchem Zuhörer im Rittersaal für Enttäuschung sorgte. Mannheims Oberbürgermeister Peter Kurz ließ aber dennoch alle Repräsentanten ihre Paraphe ins „Goldene Buch“ der Stadt setzen. Bruno Georges, Generalsekretär der ZKR, dankte ihm wie dem Mannheimer Schiffahrtsverein sowie der Universität Mannheim für den „freundlichen Empfang“ im Schloss.

1868 war der Vertrag hier ausgehandelt und unterzeichnet worden. „Eine visionäre Tat“ sei das damals gewesen, so der belgische Botschafter Willem van de Voorde. „Es ist heute noch ein prächtiges Modell für europäische Zusammenarbeit“, meinte er. Von einem „visionären Vorbild“ sprach Peter Füglistaler vom Eidgenössischen Departement für Verkehr, einen „Wegbereiter für den Freihandel und auch heute wichtiger Eckpfeiler des wirtschaftlichen Erfolgs“ nannte Ferlemann den Vertrag: „Wir können stolz sein, was unsere Vorväter geleistet haben in einer Welt, die viel kleinteiliger war als heute.“ Noch heute sei der Vertrag „der Beleg dafür, dass wir nur eine Chance haben, wenn Europa zusammenhält“, so der Parlamentarische Staatssekretär, „was die Briten im Moment leider vergessen.“ Die Arbeit der ZKR zeige, „dass Europa so funktionieren kann“ – und diese Aussage von Ferlemann bestätigte Magda Kopczynska, Direktorin der Europäischen Kommission.

Sie forderte aber zugleich, einen „50-Jahres-Plan“, um die Schifffahrt als wichtigen Verkehrsträger zu stärken. Auch andere Redner wollten nicht nur zurückblicken: „Großes Potenzial und eine beachtenswerte Chance angesichts verstopfter Straßen“ sahen sowohl Francois Alabrune vom französischen Außenministerium als auch Brigit Gijsbers von den Niederlanden auf dem Rhein: „Wo die Straßen voll sind und Staus entstehen, haben wir Platz auf den Flüssen, den sollten wir nutzen“, meinte sie. Allerdings müsse die Schifffahrt nachhaltiger werden.

„Große Reserven“ liegen ebenso nach Ansicht von Ferlemann in den Flüssen: „Es ist der ökologischste Verkehrsträger, den wir haben“, sagte er. Gegen neue Bahntrassen gebe es oft Widerstand, „aber niemand wehrt sich gegen den Ausbau von Wasserstraßen, zumindest keine Menschenmengen“, so der CDU-Politiker. „Wir stellen bereits relativ viel Geld zur Verfügung und wollen noch mehr Geld zur Verfügung stellen“, sagte er, ohne eine Summe zu nennen. Man wolle „die Infrastruktur, die in die Jahre gekommen ist“ modernisieren und stocke dazu das Personal der Wasserstraßen- und Schifffahrtsverwaltung auf. „Wir suchen händeringend Ingenieure“, etwa für den Ausbau des Rheins, damit Binnenschiffe überall „zweilagig“ fahren können – also zwei Seecontainer übereinanderstapeln.

© Mannheimer Morgen, Mittwoch, 17.10.2018