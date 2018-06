Mannheimer Kurz führt den Städtetag

Anzeige

Seit Monaten kämpfen die Kommunen mit der grün-schwarzen Landesregierung um eine bessere Finanzausstattung. Städte und Gemeinden fordern vehement eine finanzielle Beteiligung des Landes an der Digitalisierung der Schulen und eine neue Aufteilung der Kosten für die Kinderbetreuung. In diesem Streit fällt Kurz, der als verbindlich im Ton, aber hart in der Sache gilt, nun eine zentrale Rolle zu.

SPD-Landeschefin Leni Breymaier gratulierte Kurz zu seiner Wahl. Sie glaubt, dass er eine „laute, kompetente und wichtige Stimme für die Städte im Land sein wird“. SPD-Landtagsfraktionschef Andreas Stoch würdigte Kurz als „erfahrenen Kommunalpolitiker“. Es sei ein großer Gewinn, dass Städte und Gemeinden mit ihm eine starke Stimme bekämen. Für die Mannheimer SPD begrüßte der Kreisvorsitzende Stefan Fulst-Blei die Wahl: „Kommunen zu stärken, ist Wesenskern unserer Politik auf allen Ebenen.“

Vorgänger Salomon war im Januar 2017 Präsident des Städtetags geworden. Er muss nach seiner Abwahl in Freiburg seine zweijährige Amtsperiode vorzeitig beenden. Als geschäftsführendes Vorstandsmitglied dankte Gudrun Heute-Bluhm (CDU) dem scheidenden ehrenamtlichen Präsidenten. Die guten Kontakte des Grünen in die Landesregierung seien für die Städte „ausgesprochen hilfreich gewesen“.

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 26.06.2018