Marineschiff „Baden-Württemberg“ beginnt seinen Dienst

Wilhelmshaven.Mit mehr als vierjähriger Verspätung hat die Marine die erste von vier neuen Fregatten der „Baden-Württemberg“-Klasse in Dienst gestellt. Bundesverteidigungsministerin Ursula von der Leyen (CDU) sagte am Montag in Wilhelmshaven, es handele sich um eines der modernsten Marineschiffe auf den Weltmeeren. „Es war ein langes Stück Wegstrecke bis zu diesem Tag“, sagte die Ministerin. Die Schiffe sind etwa 150 Meter lang und kommen mit einer deutlich kleineren Stammbesatzung als die Vorgängerschiffe aus. Die Fregatten können bis zu zwei Jahre im Einsatzgebiet bleiben, ohne für größere Wartungsarbeiten zurückkehren zu müssen. An Bord ist Platz für zwei Helikopter. Vier schnelle Einsatzboote können von der Längsseite des Rumpfes ins Wasser gelassen werden. dpa

© Mannheimer Morgen, Dienstag, 18.06.2019