Martin Horn radelt auf der Überholspur

Freiburg.Martin Horn schwingt sich auf sein Rad und fährt los. Die Termine sind eng getaktet. Seit 1. Juli ist der 33-jährige Rathauschef in Freiburg – im Frühjahr verdrängte er den Grünen-Politiker Dieter Salomon nach zwei Wahlgängen sensationell aus dem Amt. Jetzt muss Horn erst einmal seine neue Wirkungsstätte kennenlernen: Verwaltung, Unternehmen, Bürger.

Industriegebiet im Norden der 225 000-Einwohner-Stadt, das Thermometer liegt schon früh bei mehr als 25 Grad. Horn kommt mit dem E-Bike angefahren, einige Mitarbeiter hecheln hinterher. Ein weiterer Tag der Erkundungsreise durch seine neue Heimat. Heute steht die „Green-City-Tour“ auf dem Programm. Unternehmen, die mit energiesparenden Produkten und Dienstleistungen Geld verdienen. Wie man es sich in der Öko- und Studentenmetropole vorstellt.

Rathaus in sozialen Medien

Horn besucht in zwei Stunden drei Firmen. Begrüßung, Smalltalk, die Geschäftsführer stellen ihr Konzept vor, der Rathauschef fragt nach Problemen – und verspricht, beim nächsten Mal länger zu bleiben. „Auch, wenn ich kein grünes Parteibuch habe, ist mir Nachhaltigkeit wichtig“, sagt der Parteilose. Wieder aufs Rad. 15 Minuten Fahrt. Die nächste Firma bereitet den Bio-Müll auf. Umweltbürgermeisterin Gerda Stuchlik und der Leiter des Umweltamts, Klaus von Zahn, stehen vor der Videokamera Rede und Antwort. Warum ist Freiburg im Umweltbereich so stark? Wohin können Bürger ihre Fragen richten?

Kurze Statements für Facebook – für die Mitarbeiter im Rathaus der nächste Epochenwandel. Damit alles glatt läuft, hat Horn extra eine Beauftragte für soziale Netzwerke eingestellt. Auch heute begleitet ihn den ganzen Tag ein Videoreporter. „Ich stehe für einen anderen Kommunikationsstil. Wir beantworten so in kurzer Zeit hunderte Fragen von Bürgern“, sagt er. Ein multimedialer Wirbelwind – immer gut gelaunt. Da droht seinem Umfeld schon mal die Puste auszugehen. Seine Kritiker nennen es „inhaltsleere Selbstinszenierung“. Für ihn ist es das Natürlichste der Welt. Trotzdem, sagt er, dürfe man soziale Medien nicht unterschätzen, aber auch nicht überschätzen. „Ich habe diese Wahl nicht deswegen gewonnen, sondern weil meine Antworten positiv ankamen.“

Dass die Internet-Aktivitäten auch Schattenseiten haben, weiß Horn. Trotzdem tappte er kürzlich in eine Falle. Nachdem die Städte Bonn, Düsseldorf und Köln der Bundesregierung angeboten hatten, mehr Flüchtlinge aufzunehmen, sicherte Horn den Stadt-Chefs seine Solidarität zu. „Ich wollte nur für Menschlichkeit in der Diskussion werben. Und leider ist es ziemlich schnell wieder um Hetze und um Ausgrenzung gegangen.“ Im Netz folgte eine Empörungswelle derjenigen, die in Freiburg keine weiteren Asylsuchenden aufnehmen wollen. Als er danach erklärte, dies sei nur ein Zeichen der Solidarität mit seinen Amtskollegen gewesen, und Freiburg könne keine Flüchtlinge zusätzlich aufnehmen, wurde ihm in den sozialen Medien von vielen Kaltherzigkeit attestiert. Im Nachhinein würde er „die erste Erklärung vielleicht sensibler formulieren“, so Horn.

Es war ein politisches Erdbeben, als Horn mit seiner lockeren Art im Mai den zweiten Wahlgang mit 44,2 Prozent für sich entschied. Bei den Grünen in Baden-Württemberg war die Aufregung groß. Der Grundtenor der Medien: Ein 33-jähriges Greenhorn, bislang Europakoordinator im Rathaus in Sindelfingen nahe Stuttgart, schlägt Dieter Salomon, der 2002 bundesweit zum ersten grünen Oberbürgermeister einer Großstadt gewählt wurde – und seitdem die Vorzeige-Öko-Stadt lenkte.

Im Land galt Salomon als möglicher Nachfolger Winfried Kretschmanns im Amt des baden-württembergischen Ministerpräsidenten. Doch die Niederlage hat den Grünen diese Option genommen.

Aber was will Horn in Freiburg? Bezahlbares Wohnen, eine Auflistung aller leerstehenden Wohnräume, Kita-Gebühren reduzieren, Einführung eines Digitalisierungsbeauftragten in der Stadt, Erhalt von Grünflächen und Kleingartenanlagen. Schon in den ersten 100 Tagen hat er einiges vor. Seine ersten beiden Gemeinderatssitzungen liegen bereits hinter ihm.

Heute ist Horn aber schon wieder auf dem Sprung. Jetzt begleitet er den Gemeindevollzugsdienst, der Knöllchen in der Stadt verteilt. „Sie leisten eine wichtige Arbeit, müssen aber viel Kritik einstecken.“ Diese Beschreibung passt auch gut auf seinen eigenen Posten.

© Mannheimer Morgen, Freitag, 24.08.2018