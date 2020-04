Maskenpflicht kommt auch in Hessen

Wiesbaden.Erst war es der Frankfurter Oberbürgermeister Peter Feldmann (SPD), der ab Montag eine Pflicht zum Tragen von Mund- und Nasenmasken im öffentlichen Nahverkehr und beim Einkaufen in Hessens größter Stadt ankündigte. Wenige Stunden später gab dann auch die schwarz-grüne Landesregierung in Wiesbaden ihre Zurückhaltung auf und kündigte den gleichen Schritt für ganz Hessen an. Die dafür notwendige Verordnung werde das Kabinett noch auf seiner Sitzung am Abend beschließen, kündigte Sozialminister Kai Klose (Grüne) am Dienstagnachmittag an.

Das Signal passt gut zur Aussage des Gesundheitsministers vom selben Tag: „Die Lockerung der Einschränkungen heißt nicht, dass die Bedrohung durch das Virus vorbei ist“, hob Klose hervor und fügte hinzu: „Im Gegenteil: Wenn wir jetzt leichtsinnig werden, gefährden wir unsere gemeinsamen Erfolge bei der Bekämpfung der Pandemie, die nur durch die Kontaktverbote und drastischen Maßnahmen erreicht werden konnten.“ Bisher galt die Vorgabe zum Tragen des Mund- und Nasenschutzes nur als „dringliche Empfehlung“ der Landesregierung.

Doch nicht nur das Vorpreschen der Stadt Hanau, wo die Pflicht schon seit Montag gilt, und Frankfurts, sondern vor allem entsprechende Ankündigungen der Nachbarländer Bayern und Baden-Württemberg mit einer Mundschutzpflicht ab nächstem Montag brachte die Hessen in Zugzwang.

Um keine Missverständnisse aufkommen zu lassen, stellte Klose aber klar: Die medizinischen Schutzmasken bleiben Ärzten und Pflegekräften vorbehalten, in Bussen und Bahnen genügt ein einfacher Mundschutz respektive Schal oder Halstuch. Und den sollten neben den Kunden auch die Angestellten der Geschäfte tragen, um ihr Gegenüber zu schützen. Wer selbst die Maske aufgesetzt hat, sollte sich dagegen nicht in falscher Sicherheit wiegen, mahnte der Minister. Es gelte weiter das Abstandsgebot.

Spezielle Corona-Praxen

In den Krankenhäusern hat sich derweil die Situation etwas entspannt, obwohl in der Region Frankfurt/Offenbach mehr als die Hälfte der für Covid-19-Patienten vorgesehenen Betten belegt sind und somit eine Verlegung neuer Patienten in die Versorgungsgebiete Gießen/Marburg oder Fulda möglich wird. Um die Kliniken zumindest von den ambulant beherrschbaren Fällen zu entlasten, haben inzwischen 52 Schwerpunktpraxen für Corona-Patienten die Arbeit aufgenommen. Der Vorsitzende der Kassenärztlichen Vereinigung Hessen, Frank Dastych, sagte, sie würden von einem, manchmal mehreren niedergelassenen Ärzten geführt.

