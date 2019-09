Maß Bier kostet auf dem Wasen erstmals mehr als elf Euro

Stuttgart.Der Preis für eine Maß Bier auf dem Cannstatter Volksfest knackt in diesem Jahr zum ersten Mal die Elf-Euro-Marke. Im Dinkelacker Festzelt werde sie 11,20 Euro kosten, kündigte dessen Festwirt Werner Klauss kurz vor der Eröffnung eines der größten Volksfeste in Deutschland an. In den übrigen sechs großen Festzelten auf dem Wasen kostet die Maß zwischen 10,80 und 10,90 Euro, wie die Stuttgart-Veranstaltungsgesellschaft mitteilte. Das Volksfest in der baden-württembergischen Landeshauptstadt startet an diesem Freitag um 15 Uhr und geht bis zum 13. Oktober. Mit dem Rekordpreis liegen die Wirte in Stuttgart allerdings immer noch unter dem Preis, der auf dem Oktoberfest in München für die Maß fällig ist. Dort zahlt der Wiesn-Besucher für das Festbier bis zu 11,80 Euro. lsw

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 26.09.2019