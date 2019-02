Massive Steuererhöhung in Offenbach

Offenbach.Eine geplante Erhöhung der Grundsteuer um knapp 400 Punkte sorgt in Offenbach für Streit. Bürger kündigten Widerstand an, eine Online-Petition fand innerhalb weniger Tage tausende Unterstützer. Morgen beraten die Stadtverordneten über die anvisierte Anhebung des Satzes für die Grundsteuer B von 600 auf 995 Punkte. Der Schritt sei angesichts des Wachstums der Stadt unausweichlich, hatte Stadtkämmerer Peter Freier (CDU) den Schritt begründet. Die Stadt wachse jährlich um bis zu 3000 Einwohner, neue Kitas und Schulen seien nötig. Scharfe Kritik kommt unterdessen vom Steuerzahlerbund.

Nachverhandlungen verlangt

Die Grundsteuer ist eine bedeutende Einnahmequelle für Städte und Gemeinde. Sie wird auf bebaute oder bebaubare Grundstücke erhoben (B) oder auf land- oder forstwirtschaftlich genutzte Flächen (A). 2017 flossen in Hessen mehr als 1,1 Milliarden Euro aus der Grundsteuer B in die kommunalen Kassen. Der Steuerzahlerbund Hessen verlangt Nachverhandlungen. „Bei derart extremen Erhöhungen müsste eigentlich die Kommunalpolitik fraktionsübergreifend nach Wegen suchen, die bevorstehende Belastungsverschärfung noch abzumildern“, sagte Verbandschef Joachim Papendick. Anstelle dessen gebe es ein wenig hilfreiches Gegeneinander von Koalition und Opposition in der Stadt mit knapp 140 000 Einwohnern. Die Verärgerung in der Bevölkerung sei zu Recht sehr groß. Der Steuersatz sei mit Abstand der höchste in den größeren hessischen Städten. Darmstadt liege bei 535 und Frankfurt bei voraussichtlich 500 Punkten. In der Offenbacher Kommunalpolitik seien in der Vergangenheit große Fehler gemacht worden, sagte Papendick. Er verwies auf die Entscheidung zum Bau und Betrieb des Stadions für den Verein Kickers Offenbach oder beim städtischen Krankenhaus, wo eine dreistellige Millionensumme verbrannt worden sei. Der Chef des hessischen Steuerzahlerbunds plädierte für eine Befristung der geplanten Erhöhung.

Es sei unstrittig, dass angesichts des großen Zuzugs nach Offenbach Investitionen etwa in Schulen dringend nötig seien. Lege das Land aber für kommendes Jahr ein weiteres Investitionsprogramm auf, müsse der Steuersatz wieder sinken. Papendick erneuerte zudem die Forderung seines Verbands an das Land, den Grundsteuer-Hebesatz auf 600 Punkte zu deckeln. Der kommunale Finanzausgleich müsse so ausgelegt sein, dass eine sparsame Kommune ihren Bedarf mit erträglichen Steuersätzen decken kann. Ob dies in Hessen der Fall sei, müsse überprüft werden. lhe

