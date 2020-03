„Masterplan“ für politische Bildung an Schulen

Wiesbaden.Die hessische SPD verlangt von der schwarz-grünen Landesregierung eine schärfere Gangart zur Bekämpfung des Rechtsextremismus. Die Landes- und Fraktionsvorsitzende Nancy Faeser kündigte am Dienstag einen Antrag zur Erstellung eines „Masterplans“ dagegen an, der vor allem auf eine Demokratie-Erziehung schon in den Kindertagesstätten und mehr politische Bildung in den Schulen abzielt.

Gesetz soll verabschiedet werden

Nur mit mehr Bediensteten beim Landesamt für Verfassungsschutz könne man den Rechtsextremismus nicht bekämpfen, sagte Faeser. Sie und der Parlamentarische Geschäftsführer der SPD im Landtag, Günter Rudolph, wollen den Untersuchungsausschuss zu möglichen Mängeln bei den Sicherheitsbehörden vor dem Mord am Kasseler Regierungspräsidenten Walter Lübcke installieren. Das von allen Landtagsfraktionen gemeinsam vorgelegte neue Gesetz über die Arbeit der Untersuchungsausschüsse soll noch in diesem Monat nicht nur in den Landtag eingebracht, sondern auch gleich verabschiedet werden. Die Einbringung war ursprünglich für die Landtagssitzung im Februar vorgesehen, wurde aber wegen des rassistischen Anschlags in Hanau verschoben. Der Täter tötete zehn Menschen, bevor er sich erschoss.

Auf der neuen gesetzlichen Grundlage soll dann auch der erste Untersuchungsausschuss dieser Wahlperiode zum Mord an Lübcke und mutmaßlichen Verbindungen des Mordschützen mit dem „Nationalsozialistischen Untergrund“ (NSU) eingesetzt werden, laut Faeser parallel zur Erhebung der Anklageschrift. Sie und Rudolph betonten, in dem Untersuchungsausschuss könne es nicht erneut um die Aufarbeitung der Mordserie zwischen 2000 und 2007 gehen. Im Mittelpunkt stehe vielmehr die Frage, wie es dazu kommen konnte, dass die im Mordfall Lübcke beschuldigten Tatverdächtigen Stephan E. und Markus H. vom Radar der Sicherheitsbehörden verschwinden konnten, nachdem sie schon im ersten NSU-Ausschuss in Zusammenhang mit der Mordserie genannt worden waren. Das Gremium müsse sich noch einmal mit der Rolle des umstrittenen Verfassungsschützers Andreas Temme befassen, der am Tag des Mordes an Halit Yozgat in Kassel am Tatort in dessen Internet-Café war. Dabei gehe es vor allem um mögliche Verbindungen Temmes zu E. und H. Nach dem neu geplanten Gesetz sollen sich die Fraktionen von Regierung und Opposition künftig im Vorsitz der Untersuchungsausschüsse abwechseln. Faeser sagte, es wäre ein „klares Signal für den Aufklärungswillen“, wenn die Sozialdemokraten gleich den Vorsitz im Lübcke/NSU-Untersuchungsausschuss übernehmen könnten.

Noch einmal einbringen will die SPD auch den Antrag zur Gründung einer hessischen Stiftung zur Bekämpfung des Rechtsextremismus, die nun auch nach den Opfern von Hanau benannt werden soll.

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 04.03.2020