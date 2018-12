Mauerwerk, Sarkophag und Heizung ausgegraben

mainz.Spätrömisches Mauerwerk, eine Kanalheizung aus dem frühen Mittelalter, ein Sarkophag aus dem 11. Jahrhundert oder ein gotischer Fliesenfußboden – die bis zu drei Meter tiefen Ausgrabungen in der Johanniskirche in Mainz werden zum Jahresende zum größten Teil abgeschlossen. Im Sommer 2013 hatten die Grabungen begonnen. Die evangelische Kirche soll künftig wieder von der Gemeinde genutzt werden können, während die Wissenschaftler an der Dokumentation ihrer Ergebnisse arbeiten. St. Johannis war demnach eine frühmittelalterliche Kathedrale, die im Laufe der Jahrhunderte immer wieder überarbeitet wurde. Die kirchlichen Anfänge lagen wohl im 9. Jahrhundert. Die Grabungen weisen darauf hin, dass die Kirche der Vorgänger des erst ab 1036 als Bischofssitz dienenden Doms war. lrs

