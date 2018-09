Mehr Ärzte beschäftigt

Wiesbaden.In hessischen Krankenhäusern haben 2017 mehr Angestellte als noch im Vorjahr gearbeitet. Dabei ist die Entwicklung nach Auskunft des Statistischen Landesamtes in Wiesbaden unterschiedlich. Es gab zwar weniger nicht-ärztliche Angestellte, dafür aber mehr Ärzte. Nach Mitteilung der Statistiker von gestern waren 2017 insgesamt 66 400 Menschen in den Kliniken beschäftigt, die keine Ärzte sind, 127 Mitarbeiter weniger als 2016. Die Zahl der Mediziner, die hauptamtlich in den 159 hessischen Krankenhäusern arbeiteten, nahm um 4,5 Prozent zu. Demnach waren Ende 2017 insgesamt 12 800 Ärzte an den Kliniken beschäftigt – 550 mehr als ein Jahr zuvor.

Bei den nicht-ärztlichen Beschäftigten wurde der geringfügige Rückgang von 0,2 Prozent dadurch ausgeglichen, dass mehr Angestellte in Vollzeit arbeiteten. Dadurch habe die Personalkapazität rechnerisch um 840 Vollzeit-Stellen (1,7 Prozent) zugenommen. Die direkte Versorgung der rund 1,38 Millionen Menschen, die vergangenes Jahr im Krankenhaus lagen, wurde von 31 700 Schwestern und Krankenpflegern übernommen. Auch das waren zwar 77 Mitarbeiter weniger als noch im Vorjahr, dafür stieg der Anteil der Vollzeitstellen, so dass rechnerisch 318 Stellen hinzukamen. Mit einem Anteil von knapp 48 Prozent wurde im Pflegebereich fast jeder zweite Job als Teilzeitstelle ausgeübt. lhe

© Südhessen Morgen, Samstag, 29.09.2018