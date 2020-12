Mehr als 100 Vorschläge für Mahnmal in Hanau eingegangen

Hanau.Gut neun Monate nach dem rassistisch motivierten Anschlag mit neun Toten in Hanau haben sich bei einem Gestaltungswettbewerb zahlreiche Künstler mit ihren Entwürfen für das geplante Mahnmal beworben. 117 Vorschläge aus vielen Ländern seien eingegangen, sagte der Hanauer Oberbürgermeister Claus Kaminsky (SPD). Darunter seien Vorschläge mit den unterschiedlichsten Gestaltungsformen, sagte Kaminsky, ohne Details zu nennen. Ein 43 Jahre alter Deutscher hatte am 19. Februar neun Menschen mit ausländischen Wurzeln erschossen, bevor er seine Mutter und sich selbst tötete. Voraussichtlich von April an werde man mit dem Auswahlprozess für das Mahnmal beginnen, wenn es Corona zulasse, sagte Kaminsky. Bisher stehen – wie auf dem Bild zu sehen – Fotos der Opfer am Tatort. lhe

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 03.12.2020