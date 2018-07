Mehr als 250 000 Besucher beim Karlsruher „Fest“ erwartet

Anzeige

Karlsruhe.Hip-Hop-Star Marteria, der Rockmusiker Bosse und die Simple Minds – das sind nur einige Musiker beim Karlsruher „Fest“, die an diesem Wochenende den Hügel in der Günther-Klotz-Anlage rocken. Wie der Geschäftsführer von Karlsruhe Event, Martin Wacker, gestern mitteilte, erwartet er zum dreitägigen Open-Air-Spektakel mehr als 250 000 Besucher. Auch 2017 war die Zahl so hoch – wie die Spiegelung auf der Sonnenbrille im Bild andeutet. Insgesamt treten von Freitag bis Sonntag rund 1000 Künstler auf verschiedenen Bühnen auf. Präsentiert werden neben Musik von Pop, Rock bis Klassik auch Theater, Jonglierkunst und Sportdarbietungen. Sicherheit und Service werden beim „Familienfest“ großgeschrieben: „2500 Menschen sind im Einsatz, damit wir hier toll feiern können“, sagte Wacker. lsw