Mehr als 500 neue Windräder

Mainz.In den kommenden Jahren könnten mehr als 500 neue Windkraftanlagen in Rheinland-Pfalz entstehen. Das geht aus der Antwort auf eine Große Anfrage der AfD-Fraktion im Landtag in Mainz hervor. Das Energieministerium bezieht sich auf Angaben der beiden Struktur- und Genehmigungsdirektionen (SGD). Demnach sind insgesamt 125 neue Windenergieanlagen genehmigt, 191 werden als „geplant“ gelistet, erklärt Energieministerin Ulrike Höfken (Grüne). Außerdem sind 202 mit dem Planungsstand „beantragt“ aufgeführt. Wann und ob diese Anlagen realisiert werden, ist der Landesregierung allerdings nicht bekannt.

Aktuell 1748 Anlagen im Land

Ende vergangenen Jahres drehten sich dem Energieministerium zufolge 1748 Windräder in Rheinland-Pfalz. Nach Angaben der Fachagentur Windenergie werden Ende des kommenden Jahres 253 Anlagen aus der Förderung durch das Erneuerbare-Energien-Gesetz (EEG) ausscheiden. Zudem endet für viele Windräder nach 20 Jahren die geplante Betriebszeit. Laut Ministerium sind derzeit 583 Anlagen am Netz, die 2005 und früher in Betrieb genommen wurden. Ob sie weiter genutzt oder zurückgebaut werden, entscheiden die Betreiber.

Die Tendenz gehe hier, wann immer möglich, in Richtung Repowering, sagt Ciro Capricano. Er hat eine auf Windkraft spezialisierte Beraterfirma in Diez (Rhein-Lahn-Kreis). Repowering bedeutet, alte durch neue Anlagen zu ersetzen.

