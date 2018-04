Mehr als eine Milliarde für die Schiene

Anzeige

Stuttgart.Das Land will in den nächsten zwei Jahrzehnten nahezu das komplette Südwest-Schienennetz elektrifizieren. Die Kosten belaufen sich insgesamt auf weit mehr als eine Milliarde Euro. Den größten Teil übernimmt der Bund. Das Land wird sich mit mehreren Hundert Millionen Euro beteiligen. Baden-Württembergs Verkehrsminister Winfried Hermann (Grüne) will den Ausbau in drei großen Stufen vorantreiben. Dies geht aus der Kabinettsvorlage zur Elektrifizierung des baden-württembergischen Schienennetzes hervor.

Das Papier liegt dieser Zeitung vor. Das Konzept soll am kommenden Dienstag im Kabinett verabschiedet und am Freitag danach von Hermann offiziell in Stuttgart vorgestellt werden. Sind die drei Ausbaustufen umgesetzt, wären „fast 3900 Kilometer und 95 Prozent des gesamten Schienennetzes in Baden-Württemberg elektrifiziert“, schreibt Hermann in der Vorlage.

In einem ersten Abschnitt sollen größtenteils bis zum Jahr 2023 sechs Elektrifizierungsprojekte umgesetzt werden. Diese sind bereits in Bau oder in Planung. Dazu gehören die Schönbuchbahn (Böblingen nach Dettenhausen), die Breisgau S-Bahn im Raum Freiburg, die Südbahn (Ulm nach Lindau), die Allgäubahn (Memmingen nach Lindau), die Regionalstadtbahn Neckar-Alb und die Hochrheinbahn (Basel nach Singen).