Mehr als zwei Jahre Haft für Deubel

Koblenz.Der rheinland-pfälzische Ex-Finanzminister Ingolf Deubel (SPD) ist wegen Untreue und uneidlicher Falschaussage zu zwei Jahren und drei Monaten Haft verurteilt worden. Damit droht dem 69-Jährigen tatsächlich Gefängnis und der Verlust seiner Beamtenpension. Die Vorsitzende Richterin Monika Fay-Thiemann sprach am Freitag in Koblenz von „besonders krimineller Energie“ und einem „außerordentlich massiven Grad an Pflichtwidrigkeit“. Die verhängte Haftstrafe ist nur geringfügig unter dem Antrag der Staatsanwaltschaft: Diese hatte am Donnerstag vor dem Landgericht eine Freiheitsstrafe von zwei Jahren und vier Monaten gefordert. Die Verteidigung plädierte auf ein Jahr und sieben Monate Gefängnis. Das neue Urteil ist nicht rechtskräftig. Deubel kann bis zum kommenden Freitag Revision einlegen.

Rücktritt nach geplatztem Ausbau

Das Landgericht Koblenz hatte den Ex-Politiker bereits 2014 zu dreieinhalb Jahren Haft mit Blick auf den Nürburgring-Ausbau verurteilt. 2015 hob der Bundesgerichtshof dieses erste Urteil teils auf: Das Gericht habe nicht rechtsfehlerfrei die Gefährdung von Landesvermögen begründet. Nun musste eine andere Kammer eine Gesamtstrafe für eine uneidliche Falschaussage Deubels vor dem einstigen Untersuchungsausschuss Nürburgring und vier weitere Fälle von Untreue bilden.

2009 war in der Eifel die Privatfinanzierung des zu großen Ausbaus des Nürburgrings gescheitert. Dieser kostete rund 330 Millionen Euro. Als sich kein Investor fand, musste das Land Rheinland-Pfalz einspringen und Deubel zurücktreten. Die Vorsitzende Richterin Fay-Thiemann hielt ihm zugute, dass er ohne persönliche Bereicherung Investitionen in der strukturschwachen Eifel habe schaffen wolle. Der fast 70-jährige Deubel habe Krankheiten und sei nicht vorbestraft. Ein Verlust seiner Beamtenpension wäre ein „ganz erheblicher Nachteil“. lrs

