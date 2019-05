Mehr Angriffe von Hunden

Stuttgart.In Baden-Württemberg hält die Entwicklung an, dass die Zahl der Attacken von Hunden auf Menschen immer weiter ansteigt. Im vergangenen Jahr gab es 1397 Vorfälle. Dies ist zwar nur ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2017, als es 1379 Vorfälle waren. Allerdings waren es in den Jahren 2014 und 2015 mit 1214 und 1215 Fällen noch deutlich weniger Attacken. Dies erklärte ein Sprecher des Stuttgarter Innenministeriums auf Anfrage dieser Zeitung.

Erst am vergangenen Sonntag haben Hunde in Mühlacker im Enzkreis drei Kinder im Alter von sechs bis 13 Jahren angegriffen und verletzt. Ein Junge und ein Mädchen mussten wegen Bisswunden medizinisch behandelt werden. Vergangene Woche ließ ein Hundehalter in Meßkirch (Kreis Sigmaringen) seinen Rottweiler einschläfern, nachdem dieser eine 30-jährige Frau angegriffen und gebissen hatte.

In Baden-Württemberg erlitten im vergangenen Jahr 1381 Personen eine Körperverletzung nach Angriffen durch Hunde. Dies ist ein leichter Anstieg im Vergleich zu 2017, als es noch 1358 Körperverletzungen gab. Die Zahl der an Attacken beteiligten Kampfhunde ging 2018 auf 34 Fälle zurück. 2017 waren es 37. mis

© Mannheimer Morgen, Donnerstag, 23.05.2019