Mehr Anrufe an 115

Wiesbaden.Rund die Hälfte aller Einwohner in Hessen sind über ihre Stadt oder Gemeinde Mitglied im 115-Verbund. Sie können bei Fragen statt in ihrem Rathaus bei der Behördenrufnummer 115 anrufen. Die Zahl der beteiligten Kommunen wächst: „Neben der hessischen Landesverwaltung sind 90 Gemeinden und Städte und sechs Landkreise in Teilnehmer im 115-Verbund“, so Michael Schaich, Sprecher des hessischen Innenministeriums. Beim Start 2009 waren zwölf kommunale Teilnehmer dabei. Zuletzt traten Niestetal (Kreis Kassel) und Dieburg (Landkreis Darmstadt-Dieburg) bei.

Durch die 115 werden Anrufe zu Themen wie Reisepass, Gewerbeanmeldung und Wohngeld in einem von vier hessischen Servicecentern gebündelt. Die 115 ist in Hessen überall erreichbar, es sind aber nicht alle Rathäuser angeschlossen. Neben der Zahl der Kommunen steigt auch die Zahl der Nutzer: „Mit dem Start des Regelbetriebes wurde die 115 in Hessen 2012 rund 18 000 Mal angewählt“, sagte der Ministeriumssprecher. 2017 seien es bereits mehr als 260 000 Anrufe gewesen. Angaben zu den Kosten macht das Innenministerium nicht. Die Bündelung von Bürgeranfragen und der standardisierte Ablauf entlaste aber die Fachabteilungen. lhe

© Südhessen Morgen, Mittwoch, 07.11.2018