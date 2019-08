Mehr Asylverfahren beim Mannheimer VGH

Der VGH Baden-Württemberg hat seinen Sitz in Mannheim. © Tröster

Die Justiz sieht bei den Asylverfahren langsam wieder Land. „Die Tendenz ist bei einem noch immer sehr hohen Niveau jetzt leicht rückläufig“, sagt Matthias Hettich, Pressesprecher des baden-württembergischen Verwaltungsgerichtshofs (VGH) in Mannheim. In den ersten sieben Monaten 2019 landeten 11 339 Asylfälle bei den vier Verwaltungsgerichten (VG) Freiburg, Karlsruhe, Sigmaringen und Stuttgart. 13 528 Verfahren wurden abgeschlossen, der Bestand sank um rund 2000 auf 36 968.

Beim VGH als Berufungsinstanz ist dagegen die Zahl der neuen Asylfälle bis Ende Juni auf 641 gewachsen. 2018 waren es 868. Daraus lässt sich schließen, dass sich der Bestand zum Jahresende im Vergleich zu 2018 erhöhen wird. „Dies liegt daran, dass die Verwaltungsgerichte zunächst die eher leichten Verfahren entschieden haben. Inzwischen beschäftigen sie sich mit den kniffligen Fällen“, sagt Hettich. Deshalb würden immer mehr Verfahren nach Einsprüchen in die zweite Instanz gehen. Von Januar bis Juni schloss der VGH 559 Verfahren ab, der Bestand stieg von 240 auf 322.

Eines dieser anhängigen Verfahren hat der Verwaltungsgerichtshof nun entschieden. In seinem am Dienstag veröffentlichten Urteil lehnte der VGH ein generelles Verbot für Abschiebungen nach Somalia ab. Die Richter in Mannheim gaben damit der Berufung des Bundesamtes für Migration und Flüchtlinge (Bamf) gegen eine Entscheidung des Verwaltungsgerichts Stuttgart statt.

Lage erheblich verbessert

Es geht dabei um einen Somalier aus Mogadischu, der im Juli 2016 nach Deutschland gekommen war und dessen Asylantrag abgelehnt wurde. Der Somalier hatte gegen den ablehnenden Asylbescheid geklagt. Das Verwaltungsgericht urteilte, dass dieser nicht in seine Heimat zurückgeschickt werden dürfe und forderte das Bamf dazu auf, ein generelles Verbot von Abschiebungen nach Somalia auszusprechen.

Begründung: Rückkehrer nach Somalia seien unabhängig davon, aus welchem Landesteil sie stammten, einer Gefahr für Leib und Leben ausgesetzt. Die Kammer führte dafür vor allem die Lebensmittelknappheit wegen der Dürre 2017 an.

Der Verwaltungsgerichtshof ist in seinem Urteil allerdings zu einer anderen Einschätzung gekommen. Die Ernährungslage habe sich in Somalia inzwischen erheblich verbessert, weil die Niederschläge während der Regenzeit zu den ergiebigsten seit 2001 gezählt hätten. Der 9. Senat bezog sich dabei auf entsprechende Statistiken. Der Somalier, so der VGH, sei ein arbeitsfähiger und junger Mann ohne Gesundheitsprobleme. Deshalb sei ihm die Rückkehr nach Mogadischu zumutbar. Es sei dort keine unmenschliche oder erniedrigende Behandlung im Sinne der Europäischen Menschenrechtskonvention zu erwarten.

