Mehr brennende Asylunterkünfte

Anzeige

Stuttgart.In Baden-Württemberg gab es im vergangenen Jahr 67 Brandstiftungen in Asylunterkünften. Damit ist die Zahl ähnlich hoch wie im Vorjahr. Damals gab es 66 Fälle. Im Jahr 2015, in dem ab dem Herbst viele Asylsuchende nach Deutschland kamen, waren es 36. Dies sagte das Stuttgarter Innenministerium auf Anfrage dieser Zeitung. Von den 67 Bränden in Südwest-Asylunterkünften im Jahr 2017 wurden nur 18 Feuer nicht vorsätzlich gelegt. In 27 Fällen waren laut Innenministerium Asylsuchende selbst beteiligt. Im Innenministerium heißt es, die Zahlen müssten differenziert betrachtet werden. Auf Grundlage der vorliegenden Daten würden sich noch keine Angaben zur jeweiligen Motivation der Tatverdächtigen machen lassen.

Kontext und Aufklärung wichtig

Die Zunahme der Fälle bei Asylsuchenden müsste jedoch auch „im Kontext der im Rahmen der Zuwanderung insgesamt gestiegenen Anzahl an Flüchtlingen“ bewertet werden. In diesem Jahr gab es bereits einen Brand in einem Containerdorf für Flüchtlinge in Urbach (Rems-Murr-Kreis), der von einem Bewohner gelegt wurde. Der Mann wurde festgenommen und sitzt in Untersuchungshaft. Seit dem Brand, bei dem zwei Menschen verletzt wurden, sind alle Zimmer des Containerdorfs unbewohnbar. Die 29 Bewohner wurden danach auf andere Asylheime verteilt.

Nur einen Tag nach dem Fall in Urbach brannte es auch in einer Asylunterkunft in Kornwestheim (Kreis Ludwigsburg). Dort wurden zwei Tatverdächtige festgenommen – diese befinden sich inzwischen jedoch wieder auf freiem Fuß. Im Polizeipräsidium Ludwigsburg heißt es, man wolle das Ergebnis der Ermittlungen noch in dieser Woche bekanntgeben.