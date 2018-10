Mehr Busse und Bahnen

Wiesbaden.Unter anderem mit 14 zusätzlichen S-Bahn-Zügen will der Rhein-Main-Verkehrsverbund (RMV) sein Angebot ausbauen. Auch die vorhandenen S-Bahnen sollen auf vielen, sehr ausgelasteten Strecken in dichterem Takt unterwegs sein, wie der RMV gestern mitteilte. Zusätzliche und modernisierte S-Bahn-Züge sollen insbesondere auf den Linien S1, S2, S5 und S6 eingesetzt werden. Dies gilt zunächst vor allem für eine zusätzliche Stunde am Abend bis 20 Uhr. Hinzu kommen neue, schnellere Regionalzug-Verbindungen etwa aus dem Rheingau oder Mainz nach Frankfurt. Mehr Fahrten wird es unter anderem auf der Strecke Wiesbaden-Darmstadt sowie Wiesbaden-Aschaffenburg geben.

Tickets rund 1,5 Prozent teurer

Auch vier neue Expressbuslinien werden unterwegs sein: von Treysa nach Alsfeld, von Gladenbach nach Biedenkopf, von Grävenwiesbach nach Weilburg und von Waluff nach Bad Schwalbach. Weitere der „X“-Linien sollen ausgebaut werden und am Wochenende sollen zudem mehr Nachtbusse fahren. Die Änderungen gelten zum Fahrplanwechsel am 9. Dezember.

Mehrere hessische Kommunen wollen auf Batterie-betriebene Busse umsteigen. Der RMV habe hier bisher keine Investitionen geplant, sagte RMV-Chef Knut Ringat. Die Strecken, die RMV-Busse über Land zurücklegen müssten – bis zu 2000 Kilometer pro Tag –, seien dazu zu lang.

Ab Januar werden die Fahrscheine um durchschnittlich maximal 1,5 Prozent teurer. Billiger wird es für Fahrgäste, die rund um Frankfurt kurz hinter der Tarifgrenze ein- oder aussteigen. Auch danach solle das Angebot bei Bus und Bahn weiter ausgebaut werden, sagte Ringat. Hintergrund seien das Bevölkerungswachstum und steigende Pendlerzahlen im Ballungsgebiet Rhein-Main. Auch vor dem Hintergrund drohender Dieselfahrverbote wolle der RMV zudem seinen Beitrag dazu leisten, dass mehr Pendler auf öffentliche Verkehrsmittel umsteigen.

Der Verkehrsverbund transportiert im Moment pro Tag ungefähr 2,5 Millionen Fahrgäste. dpa

© Südhessen Morgen, Donnerstag, 25.10.2018