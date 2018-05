Mehr Frauen für das Parlament

Anzeige

Mainz.Die gleichmäßige Vertretung von Frauen und Männern in den Parlamenten hat gestern die Feier zum Jahrestag der Verfassung von Rheinland-Pfalz bestimmt. Die Festrednerin Silke Laskowski sprach sich für ein paritätisches Wahlrecht aus. Die Juristin der Universität Kassel regte vor den Abgeordneten des Landtags in Mainz an, bereits zur nächsten Landtagswahl 2021 das Wahlgesetz so zu ändern, dass nur noch Parteien mit der gleichen Zahl von Frauen und Männern auf der Liste zugelassen werden.

„Der die Politik immer noch dominierende männliche Blick“ zeige sich in vielen Bereichen der Benachteiligung von Frauen, sagte Laskowski. Ein ausgewogenes Verhältnis von Parlamentarierinnen und Parlamentariern würde dies ändern. „Der Schlüssel dafür liegt in einem paritätischen Wahlrecht.“ Landtagspräsident Hendrik Hering (SPD) räumte ein: „Von selbst wird sich nichts verändern, im Gegenteil.“ Daher sei es an der Zeit, „über geeignete Maßnahmen nachzudenken“. In der Politik wie in der Wirtschaft werde man um Quoten und weitere gesetzliche Regelungen nicht herumkommen.

Im aktuellen Landesparlament stellen Frauen nach Angaben Herings nur noch einen Anteil von 32,3 Prozent der Abgeordneten – weniger als vor der Landtagswahl von 2016 mit 39,6 Prozent. „Noch schlechter als im Landesparlament ist die Lage in den Stadträten und Kreistagen“, sagte Hering und nannte für diese Gremien einen Frauenanteil von 18,4 Prozent.