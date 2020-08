Mehr Geld für Gesundheit

Wiesbaden/Bad Ems.Die Kosten für Waren und Dienstleistungen rund um die Gesundheit haben 2018 für jeden Hessen durchschnittlich 4773 Euro betragen. Das sind etwas mehr als der bundesdeutsche Durchschnitt von 4712 Euro je Einwohnerin und Einwohner, wie das Statistische Landesamt in Wiesbaden am Mittwoch mitteilte. Die Gesundheitsausgaben in Hessen insgesamt stiegen demnach 2018 im Vergleich zum Vorjahr um 4,5 Prozent auf 29,9 Milliarden Euro.

Größter Ausgabenträger war mit einem Anteil von 55,4 Prozent die gesetzliche Krankenversicherung. Private Haushalte und private Organisationen ohne Erwerbszweck - etwa Verbände oder Vereine - trugen 14,8 Prozent der Kosten, gefolgt von der sozialen Pflegeversicherung (9,6 Prozent) und der privaten Krankenversicherung (9,2 Prozent).

Auch die Rheinland-Pfälzer und ihre Versicherungen geben immer mehr Geld für die Gesundheit aus. Innerhalb eines Jahrzehnts seien die Ausgaben für entsprechende Waren und Dienstleistungen um 44 Prozent auf 19,4 Milliarden Euro im Jahr 2018 gestiegen, teilte das Statistische Landesamt in Bad Ems am Mittwoch mit. Dies entspricht einer durchschnittlichen Steigerung pro Jahr um 3,7 Prozent. lhe/lrs

