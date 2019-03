Mehr Geld für IB-Schulen

Stuttgart.Kultusministerin Susanne Eisenmann (CDU) will die internationalen Schulen im Südwesten besser unterstützen. Dazu soll die Förderung der Schulen von der Zuständigkeit von Wirtschaftsministerin Nicole-Hoffmeister Kraut (CDU) in das Kultusressort übergehen. Zudem soll die jährliche Fördersumme für die vier Einrichtungen im Land – Standorte sind in Stuttgart, Freiburg, Heidelberg und Salem – um eine Million Euro auf 4,4 Millionen ansteigen. Die Kabinettsvorlage für die Sitzung des grün-schwarzen Ministerrats am kommenden Dienstag liegt dieser Zeitung vor.

An den internationalen Schulen können Heranwachsende das International Baccalaureate Diplom (IB) machen. Dies ist ein Abschluss, der international anerkannt ist und in den meisten Ländern – ähnlich dem Abitur – zu einem Hochschulstudium berechtigt. Auf internationale Schulen gehen meist die Kinder von ausländischen Fachkräften. Für die Anwerbung der Fachkräfte sind solche Schulen ein wichtiges Kriterium.

Das neue Modell sieht „eine Kombination aus einem für alle Schulen einheitlichen Sockelbetrag von 50 000 Euro und einem einheitlichen Kopfsatzzuschuss von 1400 Euro für jeden Schüler der Klassen 1 bis 12 vor“, so Eisenmann in der Vorlage. mis

